港报社评：务实快搞一地两检免废高铁武功--星岛日报5月21日

饱受工程延误和巨额超支困扰的广深港高铁香港段，面对更加敏感复杂的一地两检问题。延误和超支，可以透过时间和金钱解决，一地两检则要克服法律和政治难关，各方须以务实的态度，来促成一地两检在通车前落实，以免这项耗费数百亿元建成的设施被废去九成武功。 一地两检，无论在外国和本港都不是新鲜事物，内地和本港共用一个检查站，用过后海湾西部通道进出深圳的市民，都会觉得比传统的两地两检安排快捷方便得多。 国际方面，贯通英伦海峡两岸的欧洲之星铁路系统，亦分别在英、法、比利时三个上车点，安排乘客接受一地两检，不需要下车后再过关。美国则与加拿大、爱尔兰等达成预检安排，加爱等国部分机场容许美国人员，在当地替旅客预先办妥入境美国的手续。 国际有先例效率为前提 这些国与国之间的安排，都涉及主权和跨境执法权等法律问题，但是各国能够以方便旅客和提高通关效率为大前提，务实合作解决难题，达成协议安排。 对香港高铁来说，一地两检不止关系到旅客方便和通关效率，更涉及高铁香港段的存在价值，以及香港在大中华地区的竞争力问题。 内地大城小镇纷纷拥抱高铁，最近四川邻水县府担心高铁设计改路不经当地，不惜暗中支持二万人示威争取，原因是高铁可以带来庞大的经济发展利益。前本港运输及房屋局局长郑汝桦五年前向立法会表示，高铁落成每延误一天，香港经济就损失五百万元。 有了高铁，港人和旅客在西九上车，八小时就到达北京，四十八分钟就到达广州新市中心石壁，更重要的是可以四通八达直接来往众多城市，毋须转车接驳，节省大量时间和麻烦，又比坐飞机环保省钱。两地通商旅游可以有飞跃进展，当中的必要条件是有一地两检。 奠法律基础应覆核挑战 如果沿用现时来往京沪穗的直通车两地两检模式，不可能要求高铁各站特为香港而增设过关检查设施，旅客去其他城市，要安排在深圳或广州过关转车，或者是车到深圳停下让所有人办理过关手续，这样高铁香港段快极有限，难以发挥高速效益，不如用成本较低的普通铁路连接。 西部通道检查站设在内地，涉及本港入境处和海关人员在内地执法，当年获得全国人大通过安排；西九一地两检则涉及内地人员来港执法，比较敏感，两地官员和法律专家，需要奠定有关安排的法律基础，确保不抵触《基本法》。以当前的政治气氛，有关安排很可能遭受司法覆核，最后层层上诉到终审法院和提请人大释法。 为免高铁通车不致因法律问题进一步延误，社会要从务实而非政争角度看待处理，有关法律安排不但是确保站得住脚，更须尽快完成，如果目标是一七年底通车，所余的时间实在不多。