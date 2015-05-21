日本已公布经济指标--2015/5/21

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.6% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +0.4% +2.2% 5月28日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +2.0% 5月28日 -- 工业生产(m/m) 3月 -0.8% r -3.1% r 5月28日 -- 失业率 3月 3.4% @ 3.5% @ 5月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 3月 顺差2,293 逆差4,246 5月24日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 3月 -10.6% -2.9% 5月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。