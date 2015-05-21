港报社评：普选方案不可改，反对派支持是最好下台阶--文汇报5月21日

全国人大常委会法制工作委员会副主任、香港基本法委员会副主任张荣顺昨日在深圳出席「普选行政长官为甚么一定要得」座谈会。他强调人大「8．31决定」及特区政府提出的普选方案没有修改空间，反对派支持方案对他们亦是一件好事。

的确，基本法和人大决定的规定具有宪制性的法律地位。根据基本法和人大决定制定的普选方案没有任何修改空间。事实上，主流民意支持通过政改，反对派支持政改方案，没有下台阶的问题。反对派支持通过方案就是最好的下台阶。

人大「8．31决定」进一步规定了特首普选制度的基本框架和核心要素，标志特首普选基本制度的确立，不仅顺应了香港社会的民主诉求，也显示了中央政府推进香港民主发展的诚意，是「一国两制」成功实践的里程碑和新亮点。特首普选制度合宪、民主、正当、稳健，特区政府提出的普选方案进一步细化了普选制度，尽可能地体现了民主、开放、公平、公正等原则，是经过深思熟虑，并非权宜之计。因此，人大「8．31决定」及特区政府提出的普选方案是在当前「时空条件下」最合适和最好的方案。

正所谓「增之一分则太长，减之一分则太短」。普选方案是最合适和最好的方案，如果修改了不仅会逊色，而且可能变质。正如张荣顺指出，现时提名委员会的组成多元化，有各行各业的代表，不能「轻易转化」。若提委会的组成由公司票转为个人票，会改变提委会的性质，令好方案明珠蒙垢，沉晦不彰。

张荣顺又指出，香港有种政治文化是「令人做不成事」，因此不能引入「白票守尾门」，以免这种政治文化继续发展。「令人做不成事」的政治文化近年来在香港蔓延，反对派议员在立法会拉布令政府做不成事，延误经济民生，是最典型的例子。如果在特首普选中引入「白票守尾门」，只会令特首普选沦为空转境地。「令人做不成事」文化使香港蹉跎岁月，500万选民一人一票普选特首的权利，没有理由引入「白票守尾门」而不能成事。

张荣顺表示，政改方案值得大家支持，反对派支持的话，对他们也是好事。事实上，反对派议员若否决政改方案，不仅不会有任何得益，而且还会成为扼杀普选的历史罪人，得罪希望有普选的市民，成为最大的输家。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘