蒙古经济：仰赖中国协助，并等待铜矿投资为经济注入活水

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“蒙古政府此前认为，全球金融危机过后大宗商品价格上涨是长期趋势，”荷兰国际集团(ING)驻新加坡首席亚洲分析师Tim Condon在一份研究报告中称。“蒙古是铜业和煤业领域的沙特阿拉伯这种民粹主义观点，推动该国与外国投资者的谈判。”
最近这轮经济低迷已经促使IMF发出警告，称蒙古外汇储备可能降得太低，无法为贸易逆差筹措资金，凸显了与中国互换额度的重要性。
亚洲开发银行资深分析师Lkhagvasuren Amar根据3月央行数据估计，蒙古已经动用相当于17亿美元的外汇互换资金。互换规模最高额度为25亿美元。
“我认为这是一个非常稳健的缓冲，”Amar说。
蒙古央行拒绝评论其动用了多少互换额度。中国央行对路透置评要求则未予回复。(完) (编译 戴素萍/许娜/李爽 审校 李婷仪/杜明霞/于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。