蒙古经济：仰赖中国协助，并等待铜矿投资为经济注入活水

“蒙古政府此前认为，全球金融危机过后大宗商品价格上涨是长期趋势，”荷兰国际集团(ING)驻新加坡首席亚洲分析师Tim Condon在一份研究报告中称。“蒙古是铜业和煤业领域的沙特阿拉伯这种民粹主义观点，推动该国与外国投资者的谈判。”

最近这轮经济低迷已经促使IMF发出警告，称蒙古外汇储备可能降得太低，无法为贸易逆差筹措资金，凸显了与中国互换额度的重要性。

亚洲开发银行资深分析师Lkhagvasuren Amar根据3月央行数据估计，蒙古已经动用相当于17亿美元的外汇互换资金。互换规模最高额度为25亿美元。

“我认为这是一个非常稳健的缓冲，”Amar说。