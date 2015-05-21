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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 10:20 BJT

《汇市简讯》美元兑坡元持稳，早盘因获利了结而走低

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    * 美元兑新加坡元早盘在获利了结打压下走低，跟随10国集团(G10)
货币跌势
    * 美元持稳于1.3350坡元附近，可能因缺少新指引而区间盘整
    * 中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值为49.1接近预期的49.3，
但高于前值48.9
    * 美元兑坡元现报1.3346-51，日内交投于1.3343-1.3371区间；新加
坡股市海峡时报指数涨0.04%
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校　戴素萍)

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