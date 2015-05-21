中国债市：宝钢财务起诉天威集团，要求提前偿付另一期中票逾五千万本息

路透上海5月21日 - 除债权人会议对已违约的11天威MTN2中票采取追索行动外，中国天威集团所发行的另外一期如期付息中票也被持有人要求提前偿付。宝钢集团财务公司日前提起诉讼，要求天威集团立即偿还明年2月到期的11天威MTN1 中票本息，金额总计逾5,000万元人民币。

天威集团最新公告显示，“宝钢财务公司向上海浦东新区法院提起诉讼，请求判令天威集团立即按面值兑付宝钢财务持有的面值5,000万11天威MTN1票据债券，向宝钢财务支付本金人民币5,000万元及利息2,925,000元。”

是次宝钢财务要求提前偿还的是天威集团2月已如期付息的一期中票，发行总额10亿元，票面利率5.85%，将于2016年2月24日到期。

中票11天威MTN2 在今年4月21日未能如期付息，成为银行间市场首个国企违约案例。此后财新网引述知情人士称，经央行出面协调，主承销商建行同意对其放贷应对违约危机，但贷款规模和期限都未确定。

天威集团已违约中票发行规模15亿元，票面利率5.70%。主承销商建行 周三公布持有人会议决议，要求该中票加速到期，以及追加天威集团母公司兵装集团对该期中票提供无条件担保等。

保定天威集团成立于1995年，是以生产电力变压器为主导产品的大型电力装备制造企业集团，其前身为保定变压器厂，始建于1958年，2008年成为中国兵器装备集团公司成员企业。(完)

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