台湾债市：10年券殖利率创一个月盘中低位，股市下跌避险需求升温

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月21日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周四盘初走低，10年券殖利率创一个月盘中低位。交易员表示，受台股大跌、美国6月升息机率降低以及市场资金浮滥带动，资金涌入债市避险。
不过交易员也指出，由于殖利率短线跌幅已大，有见到大型金融机构适度调节五年、10年券筹码。明日又有五年新券104/9 将开始发行前交易，在多单调节以及新筹码将开始供给等变数影响下，短线殖利率再下跌空间料有限。
〞受股市重挫冲击，空单有被吓到，纷纷回补。〞一位票券商交易员说。
票券商交易员指出，今日台债是由内在因素带盘，交易量明显扩增，不过逢低见到大型金融机构调节筹码。
〞今天价位好，就卖一卖啊，但利率下得很夸张。〞交易员说。
一公股银行交易主管则表示，短期资金还是很浮滥，且今天股市大跌，资金由股转债避险，〞不过利率到这里应该差不多了。〞
本地时间10:49，台湾加权指数 跌1.02%报9,586.97点。
104/5R发行前交易殖利率盘初一度来到1.5338%，创指标10年公债殖利率 一个月低位，前波低点在4月21日的1.5270%。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 10年增额公债104/5R ：1.53%-1.55%
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--《焦点》美联储官员认为6月不大可能升息--会议记录 （完） (记者 罗两莎; 审校 董永年/曾祥进)
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