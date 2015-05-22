台湾货币市场：5月22日及本提存期资金预期变化一览表

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透台北5月22日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期223.00亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------ (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)7,336亿台币 05/25 6,754.30亿台币 05/26 1,982.50亿台币 05/27 4,694.10亿台币 05/28 6,382.80亿台币 05/29 4.00亿台币 06/01 456.00亿台币 06/02 5,608.00亿台币 06/03 1,454.30亿台币 --公债还本付息28.5625亿台币。 5/24 101乙2期3息 3.75亿台币 5/26 100乙1期4息 5.25亿台币 5/27 93甲6期11息 13.5625亿台币 5/28 103甲8期1息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --5/28：财政部发行10年期增额公债104/5R期，预估金额300亿台币，25日标售。 --月底企业结算申报营利事业所得税，去年总额约1,900亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --月底个人综合所得税结算申报，去年总额约1,300亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年；审校 詹静宜)
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
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