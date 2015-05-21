全球商品：壳牌与BP齐声呼吁欧洲监管机关，勿对石油交易过度设限

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦5月20日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 周三与同行BP 一道向欧洲监管机构呼吁，不要对石油交易实施更加严格的资本要求以及力度更大的披露措施。
BP交易部门负责人Paul Reed上月表示，部分市场可能会因欧盟即将推出的一些规则而承受重压。
壳牌负责交易的副总裁Mike Muller周三对Reed的看法表示支持，称如果石油公司和贸易公司被迫遵守更加严格的资本要求规则，或者交易衍生品的能力受到限制，则可能造成监管机构不乐见的效果。
欧洲当局将在2017年实施一系列被称为金融工具市场指令(Mifid II)的规则，其中包括资本要求指令(CRD IV)，目的是减少股市、固定收益和大宗商品市场的系统性风险。
“(贸易公司与大型石油公司的交易部门)并没有银行执照...他们并未涉及放贷活动...大宗商品公司倒闭不太可能导致银行遭挤兑...”Muller在伦敦普氏原油峰会(Platts Crude Summit)上表示。
Muller还呼吁不要对石油行业的衍生品交易加以设限--也就是所知的仓位限制。
他说，仓位限制应该仅适用于投机者，而非交易实物大宗商品的公司，因为这些公司需要用衍生品来对冲风险。(完) (编译 汪红英；审校 陈宗琦/高琦)
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