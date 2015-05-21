新西兰财政：政府计划上调2015/16财年发债规模，至80亿新西兰元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透惠灵顿5月21日 - 新西兰政府计划将2015/16财年国内债券发行规模上调至80亿新西兰元(约合58.5亿美元)，以帮助弥补营运收支中的缺口，但之后几个财年的发债计划维持不变。
新西兰债务管理办公室(NZDMO)周四做出这一上调决定。去年12月份进行半年预算更新时，预期截至2016年6月财年将发债70亿新西兰元。
新西兰政府下一财年加大发债规模，原因在于政府税收下降导致今年无法达成恢复预算盈余的目标。不过政府预期，明年将能够实现预算盈余。
自2016/17财年开始的三个年度的发债计划仍维持在每年70亿新西兰元不变。
NZDMO还称，明年的发债计划包括至多20亿新西兰元的通胀挂钩债券。
新西兰政府预期，2015/16财年净债务与国内生产总值(GDP)之比为26.3%，略低于此前预估的26.5%。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)
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