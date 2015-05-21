新西兰财政：政府计划上调2015/16财年发债规模，至80亿新西兰元

路透惠灵顿5月21日 - 新西兰政府计划将2015/16财年国内债券发行规模上调至80亿新西兰元(约合58.5亿美元)，以帮助弥补营运收支中的缺口，但之后几个财年的发债计划维持不变。

新西兰债务管理办公室(NZDMO)周四做出这一上调决定。去年12月份进行半年预算更新时，预期截至2016年6月财年将发债70亿新西兰元。

新西兰政府下一财年加大发债规模，原因在于政府税收下降导致今年无法达成恢复预算盈余的目标。不过政府预期，明年将能够实现预算盈余。

自2016/17财年开始的三个年度的发债计划仍维持在每年70亿新西兰元不变。

NZDMO还称，明年的发债计划包括至多20亿新西兰元的通胀挂钩债券。