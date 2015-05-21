台湾汇市：台币盘初实质交投持稳，持续消化出口商抛汇卖需及外资汇入

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月21日 - 台币兑美元 周四盘初实质交投持稳。汇银人士指出，尽管国际美元亚洲盘仍持坚、台股重挫逾1%，但台币实质交投续处30.500附近窄幅波动，主要消化出口商抛汇卖需及外资汇入。
他们表示，盘初韩元仍在上日收盘附近狭幅整理，并未提供台币指引，台币交投暂由资金流向引导，早盘主交投来自外资汇入及出口商抛汇需求，不过台股盘初大跌，后续仍须留意外资动向。
〞所有指标都指向台币会跌，但台币上30.50出口商就来。〞一位大型官股银行交易员说。
当地时间10:05，台北外汇成交量1.85亿美元，上日同时间为1.45亿美元；美元指数 亚洲盘仍持于两周高位附近，暂报95.40。韩元兑美元 盘初变化不大，暂报1,094，上日收在1,096。
台币兑美元早盘实质交易区间落在30.475-30.505；上日交易区间在30.476-30.549。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点再转为折价；一个月美元/台币远汇 暂报30.435/30.460，上日收在30.450。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.480-30.530
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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