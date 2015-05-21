日本股市：连涨五日并触及15年新高，Panasonic提高汽车投资股价劲扬

“我们不能只是把现在和1980年代末相比，因为上市公司的家数不同，而且事实上，触及纪录高位是有象征意义的，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。“这象征了股市已重拾信心。”

市场观察人士并表示，股市涨势太快，短线可能会遭遇获利了结，但外资买盘应该能支持长线人气。

根据财务省周四早上公布的数据，5月11-15日外资买超日股1,873亿日圆。

三井住友信托银行投资长Masashi Oda表示，“外资因看好强劲获利和较高的股东回报而买进日股，这样的趋势可能会持续。”

Panasonic 上涨3.85%，至1,819.5日圆，此前该公司称在2016年3月止的会计年度将对汽车业务产业的投资扩大50%至1,650亿日圆。