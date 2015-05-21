日本股市：连涨五日并触及15年新高，Panasonic提高汽车投资股价劲扬

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“我们不能只是把现在和1980年代末相比，因为上市公司的家数不同，而且事实上，触及纪录高位是有象征意义的，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。“这象征了股市已重拾信心。”
市场观察人士并表示，股市涨势太快，短线可能会遭遇获利了结，但外资买盘应该能支持长线人气。
根据财务省周四早上公布的数据，5月11-15日外资买超日股1,873亿日圆。
三井住友信托银行投资长Masashi Oda表示，“外资因看好强劲获利和较高的股东回报而买进日股，这样的趋势可能会持续。”
Panasonic 上涨3.85%，至1,819.5日圆，此前该公司称在2016年3月止的会计年度将对汽车业务产业的投资扩大50%至1,650亿日圆。
东证股价指数 早盘收涨0.57%至1,652.76点；JPX-日经400指数 涨0.58%至14,949.98点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。