《热点透视》德国应趁超低利率立即改善基础设施，否则将错失良机

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Olaf Storbeck 编译 王颖
路透伦敦5月20日 - 德国政府应赶快借超低利率改善国内基础设施。现在还不算太晚，但再犹豫恐怕就来不及了。
德国政府下属一委员会曾在一个月前提出了几种解决方案。但显而易见的快速融资方案--即趁当前利率不到1%的机会借款，与该国财政整顿的重心相矛盾。联合政府计划到2019年将债务与国内生产总值(GDP)之比从75%压低至61.5%，所以举债筹资根本不在考虑之列。
得益于经济走强推动的税收增长，德国政府投资也有所增加。联合政府又追加185亿欧元，用于现在到2018年年底前的基础设施支出。
但资金仍远远不够。柏林经济学家、政府投资委员会主席Marcel Fratzscher表示，仅交通运输一项，年支出额就有70-100亿欧元的缺口。现金短缺的市政计划将在上述185亿欧元的追加预算中分得35亿欧元，而它们的资金缺口至少有150亿欧元。
钱倒是不难筹措。但按照2009年写入宪法的所谓“债务刹车”规定，德国年度结构性财政赤字与GDP之比被限制在0.35%。联合政府则更加激进，要在2019年之前的每一年都实现预算平衡。
根据当前的经济预估，预算平衡与小规模赤字之间的差距在五年内将累计达到500亿欧元。如果把这个数额用于投资，则将大大填补投资缺口，而债务与GDP之比也仍可降至65%以下。
在经济上行时期实行财政整顿，可以说是明智的反周期宏观政策。但德国的情况则不然。在经济下行阶段，“债务刹车”会迫使财政政策更加紧缩，成为真正的制约因素。到那时，德国就没有机会去改善国内老旧的基础设施了。从经济史来看，经济上行周期从来不会永远持续下去。德国总理梅克尔面临两个选择：要么现在就抓住机会弥合投资缺口，要么错失良机。(完) (译文审校 许娜)
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