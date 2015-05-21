《热点透视》德国应趁超低利率立即改善基础设施，否则将错失良机

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撰稿 Olaf Storbeck 编译 王颖

路透伦敦5月20日 - 德国政府应赶快借超低利率改善国内基础设施。现在还不算太晚，但再犹豫恐怕就来不及了。

德国政府下属一委员会曾在一个月前提出了几种解决方案。但显而易见的快速融资方案--即趁当前利率不到1%的机会借款，与该国财政整顿的重心相矛盾。联合政府计划到2019年将债务与国内生产总值(GDP)之比从75%压低至61.5%，所以举债筹资根本不在考虑之列。

得益于经济走强推动的税收增长，德国政府投资也有所增加。联合政府又追加185亿欧元，用于现在到2018年年底前的基础设施支出。

但资金仍远远不够。柏林经济学家、政府投资委员会主席Marcel Fratzscher表示，仅交通运输一项，年支出额就有70-100亿欧元的缺口。现金短缺的市政计划将在上述185亿欧元的追加预算中分得35亿欧元，而它们的资金缺口至少有150亿欧元。

钱倒是不难筹措。但按照2009年写入宪法的所谓“债务刹车”规定，德国年度结构性财政赤字与GDP之比被限制在0.35%。联合政府则更加激进，要在2019年之前的每一年都实现预算平衡。

根据当前的经济预估，预算平衡与小规模赤字之间的差距在五年内将累计达到500亿欧元。如果把这个数额用于投资，则将大大填补投资缺口，而债务与GDP之比也仍可降至65%以下。