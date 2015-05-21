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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 10:51 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在狭窄区间交投，但市场人士寻机逢低买进

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    * 美元兑日圆最初触及121.05低位，受累于东京定盘前的卖兴
    * 买家伺机建立多仓，推动汇价反弹至121.21
    * 日本5月制造业采购经理人指数(PMI)初值自4月的49.9升至50.9，
美元兑日圆几无波动
    * 汇丰中国制造业PMI初值为49.1略低于市场预期的49.3，汇价基本
未受此数据影响
    * FOMC会议记录公布后美元全线走软，美元兑日圆窄幅波动 (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 王颖)

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