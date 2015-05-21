《汇市简讯》美元兑日圆在狭窄区间交投，但市场人士寻机逢低买进

0231GMT * 美元兑日圆最初触及121.05低位，受累于东京定盘前的卖兴 * 买家伺机建立多仓，推动汇价反弹至121.21 * 日本5月制造业采购经理人指数(PMI)初值自4月的49.9升至50.9， 美元兑日圆几无波动 * 汇丰中国制造业PMI初值为49.1略低于市场预期的49.3，汇价基本 未受此数据影响 * FOMC会议记录公布后美元全线走软，美元兑日圆窄幅波动 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 许娜；审校 王颖)