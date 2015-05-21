更新版 1-新债招标：新疆地方债利率落下限比肩国债，非市场化愈发明显

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
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* 新疆四期地方债利率均落于投标区间下限
* 完全持平招标前五日国债均值
* 地方债发行非市场化更浓 (新增更多评论)
路透上海5月21日 - 继中国今年江苏省首批地方债本周结果走低之后，新疆政府周四上午招标的四期地方债中标利率均落在投标区间下限，并完全持平招标前五日同期限国债均值，非市场化发行愈发明显。
交易员并认为，从近期地方债发行情况来看，预计以后批次地方债大概率还将延续类似情况，或将对其他利率债一定程度造成挤压。
“还好有下限，估计会蔓延到其他地方债的，政府和银行，一个愿打一个愿挨呗，”北京一银行交易员表示。
业内人士稍早透露，新疆维吾尔自治区政府上午招标的四期地方政府一般债券，其中三年期品种中标利率2.84%，五年期为3.07%，七年为3.37%，10年为3.41%；全部为投标区间下限。四期债投标倍数依次为2.93倍、2.87倍、2.81倍和2.74倍。
北京一参与投标的银行交易员认为，新疆债本身发行量偏少，所以投标结果低于江苏债也算正常，倍数也相对高一些；不过以后其它省市地方债发行结果走低应该是定局，即便高几个基点(bp)也并不意外。
国海证券固定收益研究员范小阳认为，行政命令下的地方债完全失去参考价值，但是一定时间内，鉴于银行超储是有限的，估计会在短期内对其他利率债有挤出效应。
以下为今年以来公开招标的地方债发行情况：
发行主体 招标日 三年期 五年期 七年期 10年期
利率 与下限差 倍数 利率 与下限差 倍数 利率 与下限差 倍数 利率 与下限差 倍数 ----------------------------------------------------------------------------------------------
新疆 5月21日 2.84% 0bp 2.93 3.07% 0bp 2.87 3.37% 0bp 2.81 3.41% 0bp 2.74
江苏 5月18日 2.94% +2bp 1.72 3.12% +2bp 1.68 3.41% +2bp 1.82 3.41% +2bp 1.93 ----------------------------------------------------------------------------------------------
本次新疆招标新债中，三和10年债券计划发行规模为11.8亿元，各占发行总量的20%；五年和七年为17.7亿元，各占30%。中债登公布的招标书显示，四期债投标区间依次为2.84%-3.26%、3.07%-3.53%%、3.37%-3.88%、3.41%-3.92%。
是次债券发行所募资金，将用于偿还截至2013年6月30日新疆负有偿还责任债务中2015年到期的债务本金。中债资信对上述债券评级均为AAA级。
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。5月22日至26日为分销期。标位限定为招标日前一至五个工作日，国债收益率曲线同期限收益率算数平均值和上浮15%之间。
作为今年地方债务置换方案明晰后的首批地方债，江苏省周一下午招标的四期地方政府一般债券中标结果均低于市场预期。交易人士表示，非市场化发行因素仍占主导，中标利率均为投标下限上浮两个基点，显示该期债仍未脱离较重的指导意味。 (完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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