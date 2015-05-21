更新版 1-新债招标：新疆地方债利率落下限比肩国债，非市场化愈发明显

* 新疆四期地方债利率均落于投标区间下限

* 完全持平招标前五日国债均值

* 地方债发行非市场化更浓 (新增更多评论)

路透上海5月21日 - 继中国今年江苏省首批地方债本周结果走低之后，新疆政府周四上午招标的四期地方债中标利率均落在投标区间下限，并完全持平招标前五日同期限国债均值，非市场化发行愈发明显。

交易员并认为，从近期地方债发行情况来看，预计以后批次地方债大概率还将延续类似情况，或将对其他利率债一定程度造成挤压。

“还好有下限，估计会蔓延到其他地方债的，政府和银行，一个愿打一个愿挨呗，”北京一银行交易员表示。

业内人士稍早透露，新疆维吾尔自治区政府上午招标的四期地方政府一般债券，其中三年期品种中标利率2.84%，五年期为3.07%，七年为3.37%，10年为3.41%；全部为投标区间下限。四期债投标倍数依次为2.93倍、2.87倍、2.81倍和2.74倍。

北京一参与投标的银行交易员认为，新疆债本身发行量偏少，所以投标结果低于江苏债也算正常，倍数也相对高一些；不过以后其它省市地方债发行结果走低应该是定局，即便高几个基点(bp)也并不意外。

国海证券固定收益研究员范小阳认为，行政命令下的地方债完全失去参考价值，但是一定时间内，鉴于银行超储是有限的，估计会在短期内对其他利率债有挤出效应。

以下为今年以来公开招标的地方债发行情况：

发行主体 招标日 三年期 五年期 七年期 10年期

利率 与下限差 倍数 利率 与下限差 倍数 利率 与下限差 倍数 利率 与下限差 倍数 ----------------------------------------------------------------------------------------------

新疆 5月21日 2.84% 0bp 2.93 3.07% 0bp 2.87 3.37% 0bp 2.81 3.41% 0bp 2.74

江苏 5月18日 2.94% +2bp 1.72 3.12% +2bp 1.68 3.41% +2bp 1.82 3.41% +2bp 1.93 ----------------------------------------------------------------------------------------------

本次新疆招标新债中，三和10年债券计划发行规模为11.8亿元，各占发行总量的20%；五年和七年为17.7亿元，各占30%。中债登公布的招标书显示，四期债投标区间依次为2.84%-3.26%、3.07%-3.53%%、3.37%-3.88%、3.41%-3.92%。

是次债券发行所募资金，将用于偿还截至2013年6月30日新疆负有偿还责任债务中2015年到期的债务本金。中债资信对上述债券评级均为AAA级。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。5月22日至26日为分销期。标位限定为招标日前一至五个工作日，国债收益率曲线同期限收益率算数平均值和上浮15%之间。