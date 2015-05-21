企业结盟：建业地产伙华谊兄弟在豫建电影文化项目，总投资逾百亿元

路透香港5月21日 - 以河南省为基地的开发商--建业地产 日前与中国民营影视娱乐巨头--华谊兄弟 签约，合作兴建＂电影文化小镇＂项目，总投资规模逾100亿元人民币，预计明年落成。

建业地产股份周四早盘暂停买卖，公司称将刊发一则有关公司内幕消息的公告。

签约仪式昨天在郑州举行，刊于建业地产网站的新闻稿称，两家公司由讨论这个项目到签合约用了不到一星期的时间，项目总体规模约2,000亩，首期工程计划年内动工，预计明年面世。

建业地产董事局主席胡葆森表示，公司正向新型生活方式的服务商转型，肯定离不开文化旅游这样的服务内容。

＂我们的目标客户群就是河南1/10的人口，大约就是1,000多万人口。把这个精准的服务1,000万河南人作为我们一个终极方向，为这1,000万人新型的生活方式提供我们综合的服务。＂他说。

随着内地房地产市场转入＂白银时代＂，近期不少开发商纷纷筹谋转型，例如绿地集团介入互联网金融、恒大地产 亦向健康产业、体育、畜牧、粮油等多元化发展。建业地产亦整合物业、教育、酒店、足球、商业、绿色基地等内部资源，构建了＂私人订制＂式大服务体系，开启向城市居民新型生活方式服务企业的转型。