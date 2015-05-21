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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 11:07 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小涨，受出口商需求及外资买超韩股提振

路透首尔5月21日 - 韩元兑美元  周四反弹，受出口
商需求及外资买超韩股提振。
    
    韩元走势与多数区域货币表现一致，因在美国联邦储备理事会(美联
储/FED)发布4月政策会议记录之后，有关美国要到今年稍晚才会升息的预
期升温。
    
    韩元兑美元小涨0.2%，至1,093.7。前一交易日收报1,088.1。
    
    韩国三年期公债6月期约 涨0.03点，报108.87。
    
                                 0238GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,093.7        1,096.0
    日圆/韩元       9.0276/355         9.0243
    韩国公债期货 *          108.87         108.84
    韩国综合股价指数     2,126.39       2,139.54
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
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CN]
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    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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