韩国汇市：韩元兑美元小涨，受出口商需求及外资买超韩股提振

路透首尔5月21日 - 韩元兑美元 周四反弹，受出口 商需求及外资买超韩股提振。 韩元走势与多数区域货币表现一致，因在美国联邦储备理事会(美联 储/FED)发布4月政策会议记录之后，有关美国要到今年稍晚才会升息的预 期升温。 韩元兑美元小涨0.2%，至1,093.7。前一交易日收报1,088.1。 韩国三年期公债6月期约 涨0.03点，报108.87。 0238GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,093.7 1,096.0 日圆/韩元 9.0276/355 9.0243 韩国公债期货 * 108.87 108.84 韩国综合股价指数 2,126.39 2,139.54 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 刘秀红；审校 张明钧)