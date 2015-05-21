《全球主要央行动态》--5月21日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月14日-5月21日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国、加拿大**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，尽管大多数官员觉得美国经济势将从今年低迷开局中反弹。美联储就疲弱的消费者支出等一连串令人失望的数据，是意味着暂时下降还是持续较长的减速进行了辩论，大多数与会官员认同美国经济成长在首季大幅放缓后将加速，就业市场状况将改善。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一和周三均表示，在美国通胀率长期过低的情况下，美联储应通过在明年年初之前将利率维持在近零水准，致力于将通胀提高至超过2%的央行目标水准。若经济足够强健，美联储可能在6月考虑升息；若核心通胀率升至大幅高于1.5%，或失业率持稳于5%，美联储应考虑升息。

据纽约联邦储备银行官网消息，美联储周一向42家投标者提供了总计1,353.97亿美元的隔夜固息逆回购协议，采用的利率水平为0.05%。此次提供的规模为3月31日2,022.4亿美元以来最高。

美国圣路易斯联邦储备银行表示，该行上月遭到黑客袭击，4月24日黑客操纵了它的路由设置，把网站访问者引导至他们模仿该行网站创建的流氓网站，不过该行网站本身并未被入侵。

加拿大央行总裁波洛兹周二称，央行2%的通胀目标“非常适合我们的情况”，不过称仍有必要考虑研究是否应进行调整。他仍乐观地认为加拿大经济能够从低油价中复苏，预计本季能够重启增势，下半年会有正面增长，到2016年底达到满负荷生产。

央行副总裁Lynn Patterson周四称，到明年确定通胀目标时，调整央行通胀目标的门槛将“极高”。

**欧洲**

欧洲央行执委科尔周一在伦敦一场晚宴上表示，最近债市收益率大涨令人担忧，央行5月和6月可能“温和”增加购债，以免低于每月购买目标。不过他称，两者之间无关。

该讲话内容周二被公开时，影响到了欧元、股市和债市的走势。而在科尔最初讲话的那个时点左右，欧元也出现了下跌，外界因此炮轰欧洲央行，指责其不应让参加那场晚宴的人占到先机，当时在场的有来自Brevan Howard等对冲基金、及高盛和花旗等银行的人士。欧洲央行周三表示，将停止向媒体提供限时发布的新闻通稿。

欧洲央行多位高管纷纷表达对央行购债计划的支持，称量化宽松政策产生效果。这表明削减刚实施不久的购债举措可能性不大：

总裁德拉吉周四在国际货币基金组织(IMF)发表讲话时的明确承诺，该央行不会停止推行其万亿欧元的印钞计划，并对有关量化宽松可能引发物价泡沫的担忧不以为然。

管委暨法国央行总裁诺亚周二表示，近期的指标显示出欧洲央行量化宽松举措已经对通胀预期产生了正面影响，央行准备好在必要时采取进一步的行动，以实现让通胀率达到但低于2%的目标。

执委会成员莫尔许周一表示，欧洲央行需要保持“干预”步调，直至偏低的通胀率回到目标水平。他周六表示，央行对购债计划对经济和通胀产生的影响感到满意，目前没有过早结束这项计划的打算。他之前对该计划曾持怀疑态度。

英国央行货币政策委员会(MPC)的5月会议记录显示，决策官员一致表决通过维持利率不变，官员的看法似乎并没有什么变化。官员认为英国房价近期加快上涨，有可能重新构成风险。MPC以9-0票数通过维持利率于0.5%不变。九名委员中有两人认为支持维持利率不变和升息的理由不相上下，与前次会议一样。

此前央行总裁卡尼在周四表示，一年后英国利率有可能更高，但要视经济发展情况而定。

瑞士央行副总裁丹亭周二称，该央行很明白负利率构成的风险，央行曾利用负利率来抑制瑞郎的迅猛涨势。他还表示，若有必要，瑞士央行有可能再度扩大资产负债表规模。

瑞士一家报纸周一刊登专访显示，瑞士央行理事祖布鲁克称，尽管瑞郎兑欧元依然被大幅高估，但央行对负利率发挥了预期的效果感到满意。

瑞典央行总裁英韦斯周一表示，确保克朗汇价在将来一段时间内大体保持在现在的水平很重要。他还称，指标利率可以进一步低于目前的负0.25%，如果必要的话，瑞典央行准备再次采取行动。

**金砖国家**

中国央行副行长潘功胜周五表示，商业银行贷款和地方债的置换过程中不涉及中央银行进行相应的流动性投放；同时地方债纳入抵押品范围，也并不意味着央行会开展相对应特定额度的流动性投放。他在国新办发布会上并称，目前金融机构对债券置换的积极性很高，这次地方债定向置换最终取得成功没有问题。

俄罗斯央行周四表示，该行决定自5月13日起，每天购买价值1-2亿美元的外汇以补充外汇储备。央行称此“系考虑到国内汇市正常化的情况，并非用来支持特定的汇率水平”。

印度央行总裁拉詹周二表示，通缩风险正刺激全球主要央行危险地寻求国内经济强劲成长，这样的作法已危及金融市场，并忽视了发展中国家的需求。

**澳洲**

澳洲央行表示，本月稍早曾考虑推迟降息，但最终还是决定采取行动，因因最新预测显示，经济增长将持续疲软。央行5月5日政策会议记录显示，该行称政策委员会还一致决定不就未来政策方向提供清晰指引。该行此次会议如外界广泛预期，将利率下调25个基点至2.0%的纪录新低。

澳洲央行副总裁洛威周一称，决策者在决定是否继续降息时将谨慎行事，因为降息有可能带来由债务推动的消费荣景，并引发不良后果。他指出，全球低利率环境令维持澳元在高位，若澳元进一步贬值，将有利经济恢复平衡。

**日本、韩国**

日本央行一份有关积极货币刺激计划的报告中，没有提到基础货币要扩大多少，才能提高通胀预期，避开了有关量化质化宽松政策(QQE)效果的一个关键问题。报告中这样一个小小省略，暗示一些央行高层担心刺激政策发挥的作用不像预期。这有可能为重新思考央行政策框架打下伏笔。

此前央行在一份研究报告中估计，央行大规模刺激计划将实质利率拉低了近1个百分点，并称“经济活动和物价实际发生的改善基本与预期一致。”

日本央行首席经济学家暨研究和统计部主管前田荣二周一表示，由于内需和出口好转，以及去年油价下跌带来的利好，本财年日本经济可能转入扩张阶段。他称，得益于家庭支出和消费者信心改善，日本经济增速可能继续超出潜在增长率。

日本央行总裁黑田东彦周五称，由于通胀整体趋势正在稳步改善，他认为目前没有必要进一步放宽货币政策。他还否认有必要重新评估两年内实现央行2%通胀目标的时间框架。他表示，虽然油价下跌在一定程度上令实现2%通胀目标的时间有所延迟，但通胀的整体趋势继续上行，反映出经济形势改善。

韩国央行周五连续第二个月维持利率在纪录低位不变，但央行总裁李柱烈表示，韩国经济正以4月的速度稳步复苏，但信心明显显现出改善迹象。其乐观讲话降低了很快降息的机率，从而推动韩国公债收益率和韩元上升。

**东南亚**

印尼央行周二维持指标利率在7.50%不变，一如市场预期，未理会迫其降息的政治压力；央行称，当前指标利率水平符合其遏制通胀和缩小经常帐赤字的努力。

央行总裁阿古斯-马托哇都朱周三表示，需要在更快增长和稳定之间达到一个平衡。他预计“前路依旧崎岖”，2016年经济增速在5-6%之间；到今年年底时通胀率可能会降至4.2%。

泰国央行总裁张旭州周五称，泰国经济今年实现3%的增长率将是个挑战，表明该国经济的增长速度将远低于政府预估。但他不认为泰国将经历技术性衰退。泰国经济继第一季萎缩后，应会在第二季恢复增长。他表示泰国不需要将利率降至零。

菲律宾央行周四连续第五次会议上维持利率不变，符合预期。央行还维持短期特别存款账户利率在2.5%不变，自去年9月以来就保持在这一水平。 (完)

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