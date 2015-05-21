更新版 1- 路透调查：公债抛售可能结束，因通胀前景温和

路透班加罗尔5月20日 - 周三公布的路透调查结果显示，有鉴于全球温和的通货膨胀前景，未来一年主要公债收益率(殖利率)不太可能进一步大幅上升，表明近期的抛售只是一次市场修正。

过去一个月中，主要公债惨遭抛售。尤其是10年期德国公债，其收益率从近负利率水平跳升60个基点以上，尽管欧洲央行大规模购债计划已进入第三个月份。

但上周对50位固定收益分析师的调查显示，与两个月之前相比，他们对未来一年主要公债收益率的预期基本没变。

这表明近期的飙升是市场对公债收益率触底的反应，很快会褪去，只是短期内会出现波动。

多年来策略师一直预期利率走高，但却从未成真。

目前预期2016年3月时德国公债收益率将来到0.80%，高于周二收盘价0.613%。

在回答附加问题的27位受访者中有25位表示，此轮抛售更像是收益率脱离不合理低位的表现。

其他两位分析师称，这是债市修正的开始。

“我们的确预期随着政策的正常化，会出现较高的债券收益率，但这并非抛盘，而仅仅只是收益率上浮，”澳洲联邦银行(CBA)驻伦敦固定收益分析师Alex Stanley称，“我认为，相对较低的通胀前景不允许收益率快速上升。”

但是对于导致近期债市抛售的主要原因，分析师的看法存在分歧。

14位受访者称，要归因于收益率长时间维持低位之后的市场调整，13位受访者的解释是，市场乐观认为通胀已经触底回升。还有一位分析师称，是因为对美国联邦储备理事会(美联储/FED)首次升息时点的不确定性。

但与3月调查相较，近期主权债收益率涨势并未让一些主要银行及初级市场交易商改变对10年期美债收益率预期。

美国10年期公债预收益率预料只会小幅升至2.63%，暗示今年变动空间无多，而年底之前美联储料将升息，若通胀前景改善，美联储最有可能在9月调高利率。