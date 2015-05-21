中国汇市：人民币早盘小涨交投清淡，汇丰中国PMI初值影响有限

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月21日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小涨，中间价则三连跌至逾一周低点。交易员表示，近期市场交投清淡，汇率稳定依旧是各方共识；隔夜美联储会议纪要和甫公布的5月汇丰中国PMI初值对人民币汇率影响均有限。
他们并表示，近期中间价和即期人民币表现基本脱节，或体现管理层更强烈的稳定预期，短期汇价料维持在6.20-6.21元区间窄幅盘整。
“近期行情真没什么说头，经济不好，（人民币）避免贬值预期，但也没有升值态势，稳定为主吧，”一外资行交易员表示，“近期交投一直比较清淡，我们更愿意看看欧元等其他币种的机会。”
截止北京时间11:16，美元兑人民币成交额 仅为46.4亿美元，处于较低水平。
该交易员并指出，管理层焦点在利率市场化，而当前中国经济表现不佳，利率汇率“双率”同时动可能性不大。
北京时间11:09，人民币兑美元即期报6.2024元，上日收报6.2038元。今日人民币兑美元中间价 为6.1139元，上日中间价为6.1125元。
汇丰(HSBC)/Markit周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”值显示， 5月PMI初值数据小幅升至49.1，连续第三个月位于荣枯线下方；其4月终值为48.9。
全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周四早盘在两周高位附近交投，守住了美联储4月政策会议记录公布后录得的多数涨幅。稍早前美联储会议纪要显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2455/6.2505，上日尾盘为6.2515。
北京时间11:09，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2032/6.2052元，上一交易日尾盘报6.2046元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。