中国汇市：人民币早盘小涨交投清淡，汇丰中国PMI初值影响有限

路透上海5月21日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小涨，中间价则三连跌至逾一周低点。交易员表示，近期市场交投清淡，汇率稳定依旧是各方共识；隔夜美联储会议纪要和甫公布的5月汇丰中国PMI初值对人民币汇率影响均有限。

他们并表示，近期中间价和即期人民币表现基本脱节，或体现管理层更强烈的稳定预期，短期汇价料维持在6.20-6.21元区间窄幅盘整。

“近期行情真没什么说头，经济不好，（人民币）避免贬值预期，但也没有升值态势，稳定为主吧，”一外资行交易员表示，“近期交投一直比较清淡，我们更愿意看看欧元等其他币种的机会。”

截止北京时间11:16，美元兑人民币成交额 仅为46.4亿美元，处于较低水平。

该交易员并指出，管理层焦点在利率市场化，而当前中国经济表现不佳，利率汇率“双率”同时动可能性不大。

北京时间11:09，人民币兑美元即期报6.2024元，上日收报6.2038元。今日人民币兑美元中间价 为6.1139元，上日中间价为6.1125元。

汇丰(HSBC)/Markit周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”值显示， 5月PMI初值数据小幅升至49.1，连续第三个月位于荣枯线下方；其4月终值为48.9。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周四早盘在两周高位附近交投，守住了美联储4月政策会议记录公布后录得的多数涨幅。稍早前美联储会议纪要显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2455/6.2505，上日尾盘为6.2515。

北京时间11:09，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2032/6.2052元，上一交易日尾盘报6.2046元。