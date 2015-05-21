《全球市场》日本股市刷新15年高位，美元守住涨幅

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
欧元区公债涨势本周停滞，部分是因欧洲央行官员说央行将加大购债。
美元兑日圆报在121.09日圆，距离隔夜创下的两个月高点121.49并不远。欧元 徘徊在接近两周低点1.1062美元，跌落上周末触及的三个月高点1.1468。
澳元 上涨0.4%至0.7904美元，稍稍摆脱位于0.7861的两周低点。澳洲主要出口商品铁矿石价格大跌加重澳元压力。
美国原油 上涨0.15美元，报每桶59.13美元。油价周三在连跌五日之后反弹，但供应充沛的疑虑以及美元走强，已经给油市造成压力。(完) (编译 刘秀红/汪红英/陈宗琦/李婷仪 审校 艾茂林/高琦/杜明霞/李春喜)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。