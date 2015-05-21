《全球市场》日本股市刷新15年高位，美元守住涨幅

欧元区公债涨势本周停滞，部分是因欧洲央行官员说央行将加大购债。

美元兑日圆报在121.09日圆，距离隔夜创下的两个月高点121.49并不远。欧元 徘徊在接近两周低点1.1062美元，跌落上周末触及的三个月高点1.1468。