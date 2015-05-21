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货币新闻 | 2015年 5月 21日 星期四 11:45 BJT

《全球市场》日本股市刷新15年高位，美元守住涨幅

欧元区公债涨势本周停滞，部分是因欧洲央行官员说央行将加大购债。

美元兑日圆报在121.09日圆，距离隔夜创下的两个月高点121.49并不远。欧元 徘徊在接近两周低点1.1062美元，跌落上周末触及的三个月高点1.1468。

澳元 上涨0.4%至0.7904美元，稍稍摆脱位于0.7861的两周低点。澳洲主要出口商品铁矿石价格大跌加重澳元压力。

美国原油 上涨0.15美元，报每桶59.13美元。油价周三在连跌五日之后反弹，但供应充沛的疑虑以及美元走强，已经给油市造成压力。(完) (编译 刘秀红/汪红英/陈宗琦/李婷仪 审校 艾茂林/高琦/杜明霞/李春喜)

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