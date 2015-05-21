中国政策：北京试点服务业扩大开放，支持外资进入金融服务领域--国务院

路透北京5月21日 - 中国国务院周四发文同意在北京开展服务业扩大开放综合试点，推动互联网和金融服务等六大重点领域扩大开放，目标是经过三年试点，积累在全国可复制可推广的经验。

政府网刊登的国务院关于北京市服务业扩大开放综合试点总体方案的批复显示，支持符合条件的民间资本和外资进入金融服务领域，健全多层次资本市场体系，支持在京金融机构参与信贷资产证券化试点。

通知要求，发挥北京市服务业的比较优势，率先推动科学技术服务、互联网和信息服务、文化教育服务、金融服务、商务和旅游服务、健康医疗服务等六大重点领域扩大开放，同时深化对外投资管理体制改革。

经过三年试点，通过放宽市场准入、改革监管模式、优化市场环境，积累在全国可复制可推广的经验，使服务业扩大开放综合试点成为国家全方位主动开放的重要实践。

在金融服务领域开放方面，通知提出，优化金融机构股权结构，便利外资金融机构设立外资银行、民营资本与外资金融机构共同设立中外合资银行，使外资金融机构和民营资本在平等的市场环境下提供金融服务和参与市场竞争。

“健全多层次资本市场体系，鼓励金融创新，丰富金融市场层次和品种，拓宽企业直接融资渠道，支持在京金融机构参与信贷资产证券化试点，支持在京商业银行发行创新型资本工具补充资本。”通知称，支持金融机构设立境外分支机构开展境外业务，引导证券等金融机构到境外开展国际业务。

为此，通知要求加大金融保障力度。通知称，要深化外汇管理改革，加快推进资本项目可兑换，简化境外投资外汇登记程序，在中关村境外并购外汇管理改革试点的基础上，逐步扩大试点企业范围。

促进跨境投融资便利，推动金融产品和服务方式创新，加大对在京服务业重点领域企业信贷支持力度，逐步允许在京注册的服务业企业、非银行金融机构以及其他经济组织按规定从境外融入本外币资金满足经营需要，增强金融服务实体经济发展力度。

互联网和信息服务领域开放方面，通知称要鼓励外资进入软件及信息服务、集成电路设计等新兴产业，推动云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等服务模式和商业模式创新。

吸引跨国公司在京设立研发中心、离岸服务中心、经营总部，开展电子发票与电子会计档案综合试点。

“按照市场导向和企业自主决策原则，确立企业和个人对外投资主体地位，简化企业境外投资核准程序，实行以备案制为主的管理模式。”通知提到，鼓励投资主体到境外开展投资合作，加强政策支持和引导，促进各类服务业企业有序开展境外投资合作。

发改委今年3月份曾发布外商投资产业指导目录（2015年修订），决定有序推进服务业开放，针对金融、商贸物流、电子商务等领域提出一系列开放措施。减少限制类条目，允许类项目不再保留外资股比限制。 （完）

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