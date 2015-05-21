《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--5月21日

路透上海5月21日 - 中国央行公开市场本周仍无动作，为连续第五周零操作，并已连四周既无资金投放亦 无回笼。尽管本周有新股IPO及缴税等因素扰动，但不改资金充裕局面，公开市场也选择继续按兵不动。 市场人士并指出，一方面连番宽松政策后，资金的宽泛局面令逆回购操作的意义不大；而另一方面，当前 经济仍处弱势，在稳增长压力下宽松政策还需维系甚至加码，重启正回购的时机也未到来，近期公开市场的静 默期料将延续。 以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/16-5/22 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/9-5/15 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/5/1-5/8 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/25-4/30 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/18-4/24 -- -- -- -- -- 200 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/11-4/17 -- -- -- -- 200 350 -150 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/4/4-4/10 -- -- -- -- 350 500 -150 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/28-4/3 -- -- -- -- 500 450 +50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/21-3/27 -- -- -- -- 450 350 +100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/14-3/20 -- -- -- -- 350 600 -250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/7-3/13 -- -- -- -- 600 1,130 -530 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/3/1-3/6 -- -- -- -- 750 2,200 -1,450 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/18-2/28 -- -- -- -- 380 1,800 -1,420 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/16-2/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/2/7-2/15 -- -- -- -- 2,400 350 +2,050 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/31-2/6 -- -- -- -- 1,200 300 +900 ------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/24-1/30 -- -- -- -- 1,050 500 +550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/17-1/23 -- -- -- -- 500 -- +500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/10-1/16 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/5-1/9 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2015/1/1-1/4 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 3.因春节假期调休，相应统计期间分别调整为2/7-2/15、2/16-2/17和2/18-2/28。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)