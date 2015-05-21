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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 12:15 BJT

《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--5月21日

路透上海5月21日 - 中国央行公开市场本周仍无动作，为连续第五周零操作，并已连四周既无资金投放亦
无回笼。尽管本周有新股IPO及缴税等因素扰动，但不改资金充裕局面，公开市场也选择继续按兵不动。
    
    市场人士并指出，一方面连番宽松政策后，资金的宽泛局面令逆回购操作的意义不大；而另一方面，当前
经济仍处弱势，在稳增长压力下宽松政策还需维系甚至加码，重启正回购的时机也未到来，近期公开市场的静
默期料将延续。
            
    以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                            0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/5/16-5/22     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/5/9-5/15      --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/5/1-5/8       --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/4/25-4/30     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/4/18-4/24     --       --         --        --        --       200         -200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/4/11-4/17     --       --         --        --        200      350         -150 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/4/4-4/10      --       --         --        --        350      500         -150
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/28-4/3      --       --         --        --        500      450          +50
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/21-3/27     --       --         --        --        450      350         +100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/14-3/20     --       --         --        --        350      600         -250 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/7-3/13      --       --         --        --        600    1,130         -530 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/1-3/6       --       --         --        --        750    2,200       -1,450
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/18-2/28     --       --         --        --        380    1,800       -1,420
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/16-2/17     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/7-2/15      --       --         --        --      2,400      350       +2,050
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/31-2/6      --       --         --        --      1,200      300         +900  
    -------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/24-1/30     --       --         --        --      1,050      500         +550  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/17-1/23     --       --         --        --        500      --          +500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/10-1/16     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/5-1/9       --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/1-1/4       --       --         --        --        --       --             0
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     3.因春节假期调休，相应统计期间分别调整为2/7-2/15、2/16-2/17和2/18-2/28。(完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)

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