中港证券：内地与香港两地基金互认政策快将公布--消息

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透香港5月21日 - 两名消息人士周四对路透称，筹备已久的中国内地与香港两地基互认政策快将公布，意味着内地逾6万亿元人民币公募基金有望“出海”分销到香港市场，也为国际资金进一步开启中国投资大门。
消息人士表示，两地政府部门以及中国证监会、香港证监会已经准备就绪，基金互认的政策“很快就会公布”。
香港证监会发言人接受路透查询时对上述消息不予置评；而中国证监会方面，路透暂未能取得联络。
中国“一带一路”战略的实施，将为亚洲财富管理提供新的增长点。而中港基金互认有助盘活两地资管市场，亦有利于香港成为海内外基金产品进出口平台。
中国证监会主席肖钢此前表示，近年来内地财富管理需求旺盛，但境内产品种类和参与境外投资途径有限，资产配置范围受限，沪港通开启为两地财富管理行业提供了新的发展空间。 （完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。