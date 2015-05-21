中港证券：内地与香港两地基金互认政策快将公布--消息

路透香港5月21日 - 两名消息人士周四对路透称，筹备已久的中国内地与香港两地基互认政策快将公布，意味着内地逾6万亿元人民币公募基金有望“出海”分销到香港市场，也为国际资金进一步开启中国投资大门。

消息人士表示，两地政府部门以及中国证监会、香港证监会已经准备就绪，基金互认的政策“很快就会公布”。

香港证监会发言人接受路透查询时对上述消息不予置评；而中国证监会方面，路透暂未能取得联络。

中国“一带一路”战略的实施，将为亚洲财富管理提供新的增长点。而中港基金互认有助盘活两地资管市场，亦有利于香港成为海内外基金产品进出口平台。