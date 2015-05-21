路透基点：台湾中钢公司启动4亿美元贷款案，用于越南投资--TRLPC

路透台湾/越南5月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，台湾最大的钢铁厂商中国钢铁股份有限公司启动五年期4亿美元分期偿还贷款，以支持其在台塑河静钢铁公司投资。

台湾银行和台北富邦银行担任牵头行兼簿记行。台湾银行还担任额度代理行。

这笔无担保贷款带有30%的绿鞋和两年期延期期权。延期费为8个基点。

这笔贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码123个基点。消息人士称，若台北银行间拆息利率(TAIFX)与Libor差距超出42.5个基点，借款人将支付超出部分。

受邀银行以三个层次参贷，承贷8,000万美元或以上的银行担任牵头行兼簿记行，获得9个基点的先付费用；承贷6,000万至7,990万美元的银行获得联合安排行头衔和8个基点的先付费用；承贷4,000万至5,990万美元的银行获得经理行头衔和7个基点的先付费用。

这笔贷款宽限期为54个月，之后分两次半年不等额还款：30%(第一次)和70%(第二次)。

回复截止日为6月18日。

据台塑2月13日发布的公司声明，中国钢铁股份有限公司约投资9.39亿美元，将其在越南河静钢铁公司持股由5%提高至25%。

河静钢铁公司是台塑旗下子公司，据台湾媒体报导，该公司目前正处在建设阶段，料最快在今年年底准备试运转。

中国钢铁股份有限公司上次进入联贷市场是在2013年7月，当时通过逾10家银行完成了2.783亿加元(2.274亿美元)的再融资。该贷款分别A部分2.3亿加元五年期融资和B部分4,830万美元三年期贷款，利率分别为较加拿大同业拆款利率(CDOR)加码99个基点和95个基点。