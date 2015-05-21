港股业绩：联想集团14/15年度净利按年微升1.5%，基本符合预期

路透香港5月21日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团 周四宣布，2014/15年度净利按年上升1.5%，来自主业的利润增长被并购相关等费用所抵销，但其业绩表现基本符合市场预期。

联想在港股早盘收市后公布，截至今年3月底止年度的净利为8.29亿美元，上年度为8.17亿美元。汤森路透SmartEstimate综合分析师平均预测为8.57亿美元。

联想在顺利整合摩托罗拉和System X的收购交易后，去年综合收入同比上升20%至历史新高的463亿美元。其中个人电脑业务、移动业务及企业级业务的收入同比分别升5%、71%及4.2倍。

虽然期内毛利率同比上升1.3个百分点至14.4%，但经营费用同比上升39%至55.74亿美元，费用率录得12.0%，包括由System X和摩托罗拉业务所新增的费用。此外，包括并购在会计处理衍生的非现金费用除税前溢利较去年上升12%至11.39亿美元。

公布业绩前，联想集团早盘收高0.9%，报13.48港元。（完）

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