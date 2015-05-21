中港个股：中兴通讯预计今年付运美国的智能手机数量按年增20%--高管

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
该公司第一季在美国手机市场排名第四。
中兴通讯一直在海外拓展智能手机业务，因在国内智能手机销售放缓及对手小米 崛起之际，其希望跻身全球最大的手机制造商之列。
去年该公司在美国采取积极的行销活动，包括赞助三支美国篮球协会(NBA)球队，这提振了出货量。程立新表示，2015年将至少再多赞助一支NBA球队来拉抬出货量。(完) (编译 徐文焰/戴素萍 审校 王洋/王丽鑫)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。