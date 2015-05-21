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货币新闻 | 2015年 5月 21日 星期四 12:31 BJT

中港个股：中兴通讯预计今年付运美国的智能手机数量按年增20%--高管

该公司第一季在美国手机市场排名第四。

中兴通讯一直在海外拓展智能手机业务，因在国内智能手机销售放缓及对手小米 崛起之际，其希望跻身全球最大的手机制造商之列。

去年该公司在美国采取积极的行销活动，包括赞助三支美国篮球协会(NBA)球队，这提振了出货量。程立新表示，2015年将至少再多赞助一支NBA球队来拉抬出货量。(完) (编译 徐文焰/戴素萍 审校 王洋/王丽鑫)

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