中国货币市场：回购利率变化有限，宽裕不改短期品种需求仍旺

路透北京5月21日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率变化有限，IPO期间隔夜及七天期品种拆借依旧旺盛，场内加点融入频现，但供给持续充裕；资金预期仍乐观，一个月期以上Shibor 续稳步下行。

交易员指出，近期将有企业缴税及月末等因素，但对资金面仍难构成实质扰动；明日起陆续有新股冻结资金回流，料届时流动性将愈加充沛。

上海一银行交易员表示，因仍在IPO申购期，短期资金比较抢手，“不过资金还是偏宽松的，9点半左右机构基本能平头寸。”

本周有20只新股在沪深交易所进行IPO，网上申购日为周二至周四，其中大多集中在前两日。

华东一银行交易员并认为，除新股发行频率加快外，投资杠杆提升也导致近期资金需求明显增加。

上海一券商交易员指出，为护航接连而来的地方债，后续央行仍需要将资金利率维持在较低水平，因而未来流动性应是会持续宽松，“起码下一个季度都应该会很松。”

公开市场上，央行本周仍无动作，为连续第五周零操作，并已连四周既无资金投放亦无回笼。尽管本周有新股IPO及缴税等因素扰动，但不改资金充裕局面，公开市场也选择继续按兵不动。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.0141 1.0169 -0.28

七天 1.9467 1.9331 +1.36

14天 2.3353 2.3394 -0.41

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.5550 3.4900 +206.50

七天 2.0500 2.5500 -50.00

14天 2.2300 2.4150 -18.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.2100 1.1800 +3.00

七天 1.9900 1.9800 +1.00

14天 2.4000 2.3300 +7.00

Shibor

其中:隔夜 1.0330 1.0320 +0.10

七天 1.9440 1.9320 +1.20

三个月 3.0140 3.0710 -5.70