《国际主要央行公开市场操作一览》--5月21日

路透上海5月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)5月20日公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，尽管大多数官员觉得美国经济势将从今年低迷开局中反弹。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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5/20 隔夜回购 +6.20 --

5/20 隔夜逆回购 -1,543.45 0.05%

5/19 隔夜回购 +2.20 0.06%

5/19 隔夜逆回购 -1,319.00 0.05%

5/18 隔夜逆回购 -1,353.97 0.05%

5/15 三天逆回购 -762.49 0.05%

5/14 隔夜逆回购 -615.13 0.05%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，尽管大多数官员觉得美国经济势将从今年低迷开局中反弹。美联储就疲弱的消费者支出等一连串令人失望的数据，是意味着暂时下降还是持续较长的减速进行了辩论，大多数与会官员认同美国经济成长在首季大幅放缓后将加速，就业市场状况将改善。

--据纽约联邦储备银行官网消息，美联储周一向42家投标者提供了总计1,353.97亿美元的隔夜固息逆回购协议，采用的利率水平为0.05%。此次提供的规模为3月31日2,022.4亿美元以来最高。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/19 七天期反向交易 883.977 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行执委科尔周一在伦敦一场晚宴上表示，最近债市收益率大涨令人担忧，央行5月和6月可能“温和”增加购债，以免低于每月购买目标。不过他称，两者之间无关。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 211,010

上周三 211,530

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当期变化 -520

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行一份有关积极货币刺激计划的报告中，没有提到基础货币要扩大多少，才能提高通胀预期，避开了有关量化质化宽松政策(QQE)效果的一个关键问题。报告中这样一个小小省略，暗示一些央行高层担心刺激政策发挥的作用不像预期。这有可能为重新思考央行政策框架打下伏笔。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,251.5亿台币存单。与当日存单到期金额2,246.5亿台币相较，存单发行余额增5亿。

--台湾央行周二公布，共发行5,631亿台币存单。与当日存单到期金额5,651.00亿台币相较，存单发行余额减20亿。

--台湾央行周一公布，共发行649.9亿台币存单。与当日存单到期金额639亿台币相较，存单发行余额增加10.9亿。 (完)