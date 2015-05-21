版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 14:31 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

俄罗斯新闻社(RIA)援引俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva称，央行不排除调整最
近宣布的汇市干预规模。 
    
    日本众议院周四批准丰田汽车前高管布野幸利加入日本央行审议委员会。外界认为，此
举有利于央行总裁黑田东彦推行激进的刺激举措。 
    
    英国央行决策官员在5月会议上一致表决通过维持利率不变，官员的看法似乎并没有什
么变化。货币政策委员会(MPC)的5月会议纪录亦显示，官员认为英国房价近期加快上涨，有
可能重新构成风险。MPC以9-0票数通过维持利率于0.5%不变。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.75%              2015年1月21日降25基点
  巴西       Selic利率13.25%                2015年4月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.25%    2015年5月11日降25基点
             一年期贷款利率5.10%            2015年5月11日降25基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.75%   2015年3月12日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.5%                 2015年3月4日降25基点
             附卖回利率6.5%                 2015年3月4日降25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.25%              2015年3月18日降15基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率12.5%        2015年4月30日降150个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 陈宗琦；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐