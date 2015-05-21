修正-《热点透视》认罪威慑力不如以往，英美当局需对银行祭出新杀招

(修饰标题，明确开出罚单的是“英美”当局，并修饰内文第一段措辞)

撰稿 Dominic Elliott 编译 龚芳

路透伦敦5月20日 - 以前在银行业人士看来，在美国认罪一般都是了不得的大事。英美两国监管当局在5月20日因操控汇市指控对六大银行开罚56亿美元，而其中四家银行也对刑事指控认罪了。有鉴于此，监管当局需要采取新的震慑手段。

市场在5月20日的反应，即可证明这点；即使消息走漏到媒体，显示市场已然反映部份相关细节。巴克莱 、花旗集团 、摩根大通 及苏格兰皇家银行 承认对操纵汇市存在不法行为，而瑞银 则早已对操控伦敦银行间拆放款利率(Libor)一事认罪。但巴克莱、苏皇及瑞银股价在欧洲市场均涨逾2%；而未认罪的美银美林 ，与其他两家认罪的花旗及摩根大通股价跌幅则不到1%。

该行业在过去10年想方设法海削客户，且违反美国法律，或许逃得掉最糟糕的命运。在过去12个月以来，全球七大银行已在母公司层级承认犯罪。在犯罪银行如此之多的情况下，认罪的最大后果--撤销在美营运执照，就变得更加难以付诸执行。

然而，这些机构仍有可能面临一些意想不到的问题。犯罪的当事者在申请美国政府当局的豁免时，将遭遇层层的阻碍。未来即便犯了小错，也有可能遭到当局撤销不起诉协议：美国司法部裁决瑞银操控Libor一案的不起诉协议无效，就是个活生生的例子。而外汇和解案的总价金相当则可观。前波于11月的判决，再加上最近这批裁罚，使得总金额达到100亿美元，规模超过Libor和解案。