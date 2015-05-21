中国债市动态：现券收益率稳中略升IRS亦上行，汇丰PMI数据影响有限

路透上海5月21日 - 中国银行间债市周四现券收益率稳中略升，IRS亦小幅上行，幅度3-4个基点。交易员表示，早盘现券窄幅波动，市场情绪略偏空，个别国债品种略上行，但整体仍未脱盘整态势；一级进出口行新债结果需求一般，对二级影响有限。

交易员并称，上午公布的汇丰中国5月PMI数据小升但显示经济下行压力不减，而市场并无明显反应。此外，今日新疆地方债招标仍未脱非市场化发行指导，机构在经济基本面疲弱及地方债供给疑虑的多空博弈下，心态仍显谨慎。

“感觉收益率基本没动，早盘国债期货跌了点，七年国债上了几个点。”上海一银行交易员表示，国开债收益率还是差不多上日位置，汇丰PMI数据对市场也没产生明显影响。

尽管新订单和价格指数有所改善，带动5月汇丰中国制造业PMI初值小幅上升，但仍处于荣枯线之下，而产出和新出口订单双双创新低，显示内外需疲弱之际，制造企业生产积极性不高，前景仍黯淡，经济下行压力犹存。

北京一券商交易员指出，由于前期利率债收益率，尤其是短端，下降到很低的位置，所以现在大家的情绪还是比较敏感的，稍微有点利空的信息，收益率就会调整反弹，但是心情平静下来之后还是会恢复到原来的轨道。

“如果近期没有大的政策刺激，利率债预计还将小幅震荡。”他称。

一级方面，进出口银行上午招标的10年期固息增发债，中标收益率为4.0550%，投标倍数为2.59倍。 三年和七年期增发债，前者加权和边际中标收益率分别为3.4424%和3.4646%，投标倍数3.80倍；七年期品种中标收益率为4.0043%，投标倍数2.50倍。

继中国今年江苏省首批地方债完成招标后，业内人士稍早透露，新疆维吾尔自治区政府上午招标的四期地方政府一般债券，全部落在为投标下限。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价收益率 为3.9600%/3.9500%，上日尾盘为3.9600%/3.9350%。