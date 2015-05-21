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亚洲 | 2015年 5月 22日 星期五 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--5月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                      　公布时段      预估值     前值
    
    5月22日(五)
    0600 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季)  第一季修正值 +0.3%     +0.3%
             未经季节调整的GDP(较上年同期)                       +1.0%     +1.1%
    0645 法国企业景气指数                              5月       正101     正101
    0800 德国IFO企业景气判断指数                       5月       108.3     108.6
                    现况指数                                     113.5     113.9
                    预期指数                                     103.1     103.5
    0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月)            3月         --     +0.80%
               未经季节调整的工业订单(较上年同期)                  --     +2.00%
    0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月)            3月         --     +0.40%
               未经季节调整的工业销售(较上年同期)                  --     -0.90%
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              4月        78.0     67.41
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --     194.44
    0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月)            3月         --     -0.20%
               未经季节调整的零售销售(较上年同期)                  --     +0.10%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   4月        +0.1%    +0.2%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                        -0.1%    -0.1%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                          +0.2%    +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                    +1.7%    +1.8%
             每周平均实质所得(较前月)                                --    -0.2%
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             4月        +0.1%    +0.7%
                              (较上年同期)                        +1.0%    +1.2%
               央行核心CPI(较前月)                                +0.2%    +0.6%
                          (较上年同期)                            +2.4%    +2.4%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        3月        +0.3%    +1.7%
      
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值     预估值
    
    5月20日(三)
    2350 日本外国债券投资(亿日圆)                     一周      10,992       --
             外国投资日本股票(亿日圆)                            1,873       --
    
    5月21日(四)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)             5月初值        50.9        --
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       5月初值        49.3      48.5
                   服务业PMI                                      51.6      51.9
                   综合PMI                                        51.0       --
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       5月初值        51.4      52.3
                   服务业PMI                                      52.9      53.9
                   综合PMI                                        52.8       --
    0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元)            3月     盈余249       --
               经季节调整的经常帐(亿欧元)                      盈余186   盈余260
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          3月   净流出421       --
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     5月初值        52.3     52.0
                     服务业PMI                                    53.3     53.9
                     综合PMI                                      53.4     53.8
    0800 意大利薪资指数(较前月)                        4月       +0.2%       --
                       (较上年同期)                              +1.2%       --
    0830 英国零售销售(较上月)                          4月       +1.2%     +0.4%
                     (较上年同期)                                +4.7%     +3.8%
             扣除能源的零售销售(较上月)                          +1.2%     +0.3%
                               (较上年同期)                      +4.7%     +3.7%
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               5月         负5       --
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          5月16日当周        27.4      27.1
                         四周均值(万人)                         26.625       --
                   续请失业金人数(万人)         5月9日当周       221.1     223.1
    1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数            4月      负0.15       --
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       5月初值        53.8      54.5
    1400 美国成屋销售年率(万户)　                      4月         504       524
    1400 美国领先指标(较前月)                          4月       +0.7%     +0.3%
    1400 美国费城联邦储备银行制造业指数                5月         6.7       8.0
    1500 美国堪萨斯联储制造业指数                      5月        负13       --
                       综合指数                                   负13       --
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                5月        正13       --
    (完)

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