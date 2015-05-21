主要国家经济指标预测--5月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日(五) 0600 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.3% +0.3% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.0% +1.1% 0645 法国企业景气指数 5月 正101 正101 0800 德国IFO企业景气判断指数 5月 108.3 108.6 现况指数 113.5 113.9 预期指数 103.1 103.5 0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 3月 -- +0.80% 未经季节调整的工业订单(较上年同期) -- +2.00% 0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 3月 -- +0.40% 未经季节调整的工业销售(较上年同期) -- -0.90% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 78.0 67.41 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 194.44 0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 3月 -- -0.20% 未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- +0.10% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% -0.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.8% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.2% 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.7% (较上年同期) +1.0% +1.2% 央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.6% (较上年同期) +2.4% +2.4% 1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 +0.3% +1.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月20日(三) 2350 日本外国债券投资(亿日圆) 一周 10,992 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 1,873 -- 5月21日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 50.9 -- 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 49.3 48.5 服务业PMI 51.6 51.9 综合PMI 51.0 -- 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 51.4 52.3 服务业PMI 52.9 53.9 综合PMI 52.8 -- 0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 3月 盈余249 -- 经季节调整的经常帐(亿欧元) 盈余186 盈余260 0800 欧元区净投资(亿欧元) 3月 净流出421 -- 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 52.3 52.0 服务业PMI 53.3 53.9 综合PMI 53.4 53.8 0800 意大利薪资指数(较前月) 4月 +0.2% -- (较上年同期) +1.2% -- 0830 英国零售销售(较上月) 4月 +1.2% +0.4% (较上年同期) +4.7% +3.8% 扣除能源的零售销售(较上月) +1.2% +0.3% (较上年同期) +4.7% +3.7% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 负5 -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月16日当周 27.4 27.1 四周均值(万人) 26.625 -- 续请失业金人数(万人) 5月9日当周 221.1 223.1 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 负0.15 -- 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 53.8 54.5 1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 504 524 1400 美国领先指标(较前月) 4月 +0.7% +0.3% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 6.7 8.0 1500 美国堪萨斯联储制造业指数 5月 负13 -- 综合指数 负13 -- 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 5月 正13 -- (完)