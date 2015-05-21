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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 12:55 BJT

《全球汇市》美元仍接近两周高位，投资者对美联储会议记录从容以对

这足以刺激英镑扭转走势。英镑本周稍早遭遇卖压时，因英国消费者物价指数(CPI)按年增幅降至零水准以下，为1960年代以来首见。

英镑兑美元 最新报1.5553美元，从一周低点1.5447反弹。

一份中国制造业调查显示，中国经济依然表现疲弱。不过，有鉴于对中国政府会在见到严重下滑迹象时出面干预的预期，市场对该数据的反应有限。

澳元兑美元 报0.7900，延续自上周四触及0.8164以来的跌势。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1116 1.1091 +0.23 -8.11 1.2097

美元/日圆 121.08 121.34 -0.21 +1.17 119.68

欧元/日圆 134.59 134.58 +0.01 -7.04 144.78

美元/瑞郎 0.9344 0.9371 -0.29 -6.01 0.9941

英镑/美元 1.5550 1.5535 +0.10 -0.15 1.5573

美元/加元 1.2189 1.2206 -0.14 +4.91 1.1618

澳元/美元 0.7903 0.7871 +0.41 -3.24 0.8168

新西兰元/美元 0.7331 0.7304 +0.37 -5.98 0.7797

澳元/日圆 95.690 95.510 +0.19 -2.11 97.750

新西兰元/日圆 88.760 88.630 +0.15 -4.88 93.310

英镑/日圆 188.28 188.50 -0.12 +1.02 186.38

澳元/新西兰元 1.0776 1.0769 +0.07 +2.93 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 郑茵/汪红英/李爽/刘秀红；审校 于春红/高琦/许娜/白云)

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