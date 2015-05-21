香港热股：高银地产及高银金融股价一度急挫六成，市值共蒸发1,865亿港元

路透香港5月21日 - 高银地产 及同系高银金融 周四股价大幅波动，早盘两家公司股价最多曾急挫六成，市值最多共蒸发1,865亿港元。两公司午后透过公关公司发出新闻稿指，集团业务和营运一切如常，财务稳健且资金及财务状况正常，大股东兼主席潘苏通对两间上市公司的未来发展充满信心。

高银地产及高银金融与昨天暴挫五成后突然停牌的汉能薄膜发电 ，过去一年股价升幅均以倍数计。以周三收市价计，高银地产过去三个月及一年股价大涨4.46倍和5.36倍；高银金融分别涨1.28倍及8.4倍。

两家公司中午在联交所发出声明指不知悉导致股价及成交量波动原因的声明后，再透过公关公司发出新闻稿，并具名＂潘苏通主席对于两间上市公司之未来发展充满信心。所有管理层将一如以往地为公司提升价值，以为股东创造回报为目标。＂

香港时间13:38，高银地产和高银金融跌幅分别收窄至约41%和45%。

高银金融主要在中国从事保理服务及酒品业务，而高银地产则在中国从事房地产开发及经营马球会。大股东潘苏通为家庭电器生产商松日集团(Matsunichi)的创办人，在2002年收购英皇科技，并名为松日控股;其后再于2008年更名为高银地产，同年潘苏通收购广益国际，后易名为高银金融。

昨天急跌后停牌的汉能薄膜发电，今天仍继续暂停买卖，知情消息人士告诉路透，汉能薄膜发电因涉嫌市场操控正遭到香港证监会调查，且调查已进行了数周。

高银地产稍早获摩根士丹利资本国际纳入为MSCI中国指数成份股之列，并将于本月29日收市后生效。 （完）