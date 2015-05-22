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市场报道 | 2015年 5月 22日 星期五 08:41 BJT

****欧洲经济指标预测--5月22日-5月29日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值
    
    5月18日当周
    
    5月22日(五)
    0600 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季)  第一季修正值 +0.3%     +0.3%
             未经季节调整的GDP(较上年同期)                       +1.0%     +1.1%
    0645 法国企业景气指数                              5月       正101     正101
    0800 德国IFO企业景气判断指数                       5月       108.3     108.6
                    现况指数                                     113.5     113.9
                    预期指数                                     103.1     103.5
    0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月)            3月         --     +0.80%
               未经季节调整的工业订单(较上年同期)                  --     +2.00%
    0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月)            3月         --     +0.40%
               未经季节调整的工业销售(较上年同期)                  --     -0.90%
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              4月        78.0     67.41
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --     194.44
    0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月)            3月         --     -0.20%
               未经季节调整的零售销售(较上年同期)                  --     +0.10%
    
    5月25日当周
    
    5月25日(一)
    0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元)        4月初值         --   顺差35.8
    
    5月26日-5月29日
    0600 德国进口物价(较前月)                          4月         --      +1.0%
                     (较上年同期)                                  --      -1.4%    
    5月26日(二)
    0715 瑞士非农就业岗位(万)                       第一季         --      423.1
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 5月         --       正12
    
    5月27-6月1日
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      4月       +0.5%     -2.3%
                     (较上年同期)                                  --      +3.5%        
    
    5月27日(三) 
    0600 德国Gfk消费者信心指数                         6月      正10.0    正10.1
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     4月         --     正1.35
    0645 法国消费者信心指数                            5月         --       正94  
    
    5月28日-6月5日
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    5月         --      +1.0%
                           (较上年同期)                            --      +5.2%
    
    5月28日(四)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          4月         --  顺差25.25
    0715 瑞士工业订单(较上年同期)                   第一季         --      +2.5%
    0800 意大利企业信心指数                            5月         --    正104.1
    0800 意大利消费者信心指数                          5月         --    正108.2
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季修正值     --      +0.3%
                              (较上年同期)                         --      +2.4%    
    0830 英国企业投资(较前季)                     第一季初值       --      -0.9%
                     (较上年同期)                                  --      +3.7%
    0900 欧元区企业景气指数                            5月         --     正0.32
                经济景气指数                                   正103.5   正103.7
                工业景气指数                                     负3.2     负3.2
                服务业景气指数                                     --      正6.7
                消费者信心指数                                     --      负4.6
                消费者通胀预期指数                                 --      正0.7
                生产者通胀预期指数                                 --      负2.9
    2305 英国GfK消费者信心指数                         5月         --        正4
    
    5月29日(五)
    0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季)               第一季        --      +0.6%
                              (较上年同期)                         --      +1.9%  
    0645 法国消费者支出(较前月)                        4月         --      -0.6%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               4月         --      +0.1%
    0700 瑞士KOF领先指标                               5月         --       89.5
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                    4月       +4.9%     +4.6%
                  民间贷款                                       +0.3%     +0.1%
                  M3三个月移动平均年增长率                         --      +4.1%    
    0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季终值       --      +0.3%
                                 (较上年同期)                      --       持平
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           5月初值       --      +0.2%
                                  (较上年同期)                     --      -0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     5月初值       --      +0.4%
                                  (较上年同期)                     --      -0.1%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             4月         --       持平
                               (较上年同期)                        --      -2.4% (完)

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