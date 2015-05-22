欧洲经济指标预测--5月22日-5月29日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月18日当周 5月22日(五) 0600 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.3% +0.3% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.0% +1.1% 0645 法国企业景气指数 5月 正101 正101 0800 德国IFO企业景气判断指数 5月 108.3 108.6 现况指数 113.5 113.9 预期指数 103.1 103.5 0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 3月 -- +0.80% 未经季节调整的工业订单(较上年同期) -- +2.00% 0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 3月 -- +0.40% 未经季节调整的工业销售(较上年同期) -- -0.90% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 78.0 67.41 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 194.44 0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 3月 -- -0.20% 未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- +0.10% 5月25日当周 5月25日(一) 0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差35.8 5月26日-5月29日 0600 德国进口物价(较前月) 4月 -- +1.0% (较上年同期) -- -1.4% 5月26日(二) 0715 瑞士非农就业岗位(万) 第一季 -- 423.1 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 -- 正12 5月27-6月1日 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.5% -2.3% (较上年同期) -- +3.5% 5月27日(三) 0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 正10.0 正10.1 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 4月 -- 正1.35 0645 法国消费者信心指数 5月 -- 正94 5月28日-6月5日 0600 英国Nationwide房价(较前月) 5月 -- +1.0% (较上年同期) -- +5.2% 5月28日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差25.25 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- +2.5% 0800 意大利企业信心指数 5月 -- 正104.1 0800 意大利消费者信心指数 5月 -- 正108.2 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.4% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季初值 -- -0.9% (较上年同期) -- +3.7% 0900 欧元区企业景气指数 5月 -- 正0.32 经济景气指数 正103.5 正103.7 工业景气指数 负3.2 负3.2 服务业景气指数 -- 正6.7 消费者信心指数 -- 负4.6 消费者通胀预期指数 -- 正0.7 生产者通胀预期指数 -- 负2.9 2305 英国GfK消费者信心指数 5月 -- 正4 5月29日(五) 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.9% 0645 法国消费者支出(较前月) 4月 -- -0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.1% 0700 瑞士KOF领先指标 5月 -- 89.5 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 4月 +4.9% +4.6% 民间贷款 +0.3% +0.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +4.1% 0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 -- +0.3% (较上年同期) -- 持平 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 -- +0.4% (较上年同期) -- -0.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- -2.4% (完)