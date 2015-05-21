台湾股市：收跌逾1%至一个月低位，受累于外销订单欠佳等

路透台北5月21日 - 台湾股市周四收跌逾1%创一个月收盘低位，表现逊于其他亚股。分析师表示，由于台湾4月外销订单衰退幅度大于预期，及台北市政府勒令营建股远雄 兴建中的体育场馆项目“大巨蛋”停工，恐拖累参与此案的联贷银行团，致台股人气溃散失守9,650点的季线位置。

大盘加权股价指数 收跌1.10%报9,578.56点，此前收盘低位为4月21日的9,533.98点；今日成交初值 为959.99亿台币，上交易日修正后为986.70亿。

第一金证券投顾董事长陈奕光表示，受累于大巨蛋停工，金融保险类指数表现疲弱，致大盘指数盘中低位逼近9,500点，后来跌幅逐渐收敛。今年以来指数在9,500点皆见强力支撑，明日主交投区间暂看在9,500-9,650点间寻求支撑。

〞周线已连三黑，月线已跌逾200点，现在台股步步惊心。〞他说。

远雄今日收盘重挫6.83%；金融保险类指数 大跌1.96%。

他并指出，目前周线、月线皆承压，但季线仍呈现上扬，期待6月台股涨跌幅放宽至10%政策上路，可望带动交投转趋活络。

台湾经济部周三公布，4月外销订单较上年同期减4.0%，劣于市场预估的衰1.96%，并创2013年3月以来最大跌幅，当时为衰退6.6%。