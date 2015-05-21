《汇市简讯》欧洲盘初：美元于亚洲时段走跌

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
0542GMT * 澳元/美元上涨0.41%，新西兰元/美元涨0.38%，欧元/美元涨0.23% ，美元/日圆下跌0.25% * 日经指数微涨0.08%，沪综指上扬1.36%，MSCI明晟亚太地区(除日 本)指数小跌0.1%，美国10年期公债收益率报2.2497%，布兰特原油上涨0. 31% * 中国5月汇丰制造业PMI初值为49.1，较4月终值48.9略有回升，连 续三个月在荣枯线50下方 * 新西兰财长英格利希周四表示，政府预计明年可恢复预算盈余， 这将是八年来首见盈余 * 希腊表示，除非国际金主提供更多援助，否则希腊无法向国际货币 基金组织(IMF)偿还6月5日到期的贷款，这表明希腊处在违约边缘 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。