《汇市简讯》欧洲盘初：美元于亚洲时段走跌

0542GMT * 澳元/美元上涨0.41%，新西兰元/美元涨0.38%，欧元/美元涨0.23% ，美元/日圆下跌0.25% * 日经指数微涨0.08%，沪综指上扬1.36%，MSCI明晟亚太地区(除日 本)指数小跌0.1%，美国10年期公债收益率报2.2497%，布兰特原油上涨0. 31% * 中国5月汇丰制造业PMI初值为49.1，较4月终值48.9略有回升，连 续三个月在荣枯线50下方 * 新西兰财长英格利希周四表示，政府预计明年可恢复预算盈余， 这将是八年来首见盈余 * 希腊表示，除非国际金主提供更多援助，否则希腊无法向国际货币 基金组织(IMF)偿还6月5日到期的贷款，这表明希腊处在违约边缘 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)