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市场报道 | 2015年 5月 21日 星期四 14:10 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元于亚洲时段走跌

0542GMT
    
    * 澳元/美元上涨0.41%，新西兰元/美元涨0.38%，欧元/美元涨0.23%
，美元/日圆下跌0.25%
    * 日经指数微涨0.08%，沪综指上扬1.36%，MSCI明晟亚太地区(除日
本)指数小跌0.1%，美国10年期公债收益率报2.2497%，布兰特原油上涨0.
31%
    * 中国5月汇丰制造业PMI初值为49.1，较4月终值48.9略有回升，连
续三个月在荣枯线50下方 
    *  新西兰财长英格利希周四表示，政府预计明年可恢复预算盈余，
这将是八年来首见盈余 
    * 希腊表示，除非国际金主提供更多援助，否则希腊无法向国际货币
基金组织(IMF)偿还6月5日到期的贷款，这表明希腊处在违约边缘 
 (完)
  
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价                

 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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