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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 14:13 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收升，自前两日跌势中反弹

路透首尔5月21日 - 韩国韩元兑美元 周四收高0.2%，报1,094.0。上日国内收报1,096.0。

韩元从过去两个交易日累计1%的跌幅中反弹。(完)

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