更新版 2-中港证券：内地与香港两地基金互认安排快将公布，跨境投资便利化

* 中港基金互认安排“快将公布”--消息人士

* 基金获准直接在对方的市场销售，跨境投资便利化

* 人民币国际化与资本账开放刺激境内外投资需求

* 惠理集团午盘一度跳涨11% (新增更多基金公司高管评论)

记者 雷美珍

路透香港5月21日 - 两名消息人士周四对路透称，筹备已久的中国内地与香港两地基互认安排的政策快将公布，意味着内地逾6万亿元人民币公募基金有望“出海”分销到香港市场，也为国际资金进一步开启中国投资大门。

消息人士表示，两地政府部门以及中国证监会、香港证监会已经准备就绪，基金互认的政策“很快就会公布”。

其中一名消息人士指出，沪港通升级版、深港通以及基金互认乃中港两地政府部门同步推进的“一系列”工作，无分先后，并将于今年内全部启动。这次基金互认较市场引颈以待的深港通走快一步，主要由于后者涉及系统测试等技术问题而需要稍等一会。

香港证监会发言人接受路透查询时对上述消息不予置评；而中国证监会方面，路透暂未能取得联络。

中国“一带一路”战略的实施，将为亚洲财富管理提供新的增长点。而中港基金互认有助盘活两地资管市场，亦有利于香港成为海内外基金产品进出口平台。

中国证监会主席肖钢此前表示，近年来内地财富管理需求旺盛，但境内产品种类和参与境外投资途径有限，资产配置范围受限，沪港通开启为两地财富管理行业提供了新的发展空间。

**跨境投资需求**

一名中资资产管理公司高管称，基金互认对基金业的发展有重要作用，特别是随着人民币国际化以及资本账户开放，市场对内地与香港的跨境投资需求会愈来愈大。

路透的报导发出后，植根香港的基金公司惠理集团 午盘一度跳涨11%，终场收升9.83%；大市恒生指数 亦短暂由跌转升，但最终仍收跌。

惠理集团行政总裁谢伟明对路透称，基金互认将凸显出香港作为主要资管中心的地位。由于中国投资者被压抑的巨大境外投资需求存在，互认安排将引导内地资本走向香港以至全球市场。

“对香港市场而言，更多资本流入，将令本地资产管理行业变得更加活跃，并吸引更多基金公司在香港销售其产品，从而提升香港在区内的竞争力。”他说。

事实上，霸菱、德盛安联、摩根资产等外资基金公司早已摩拳擦掌，纷纷推出香港注册基金，一旦互认安排出台，马上部署进攻内地市场。于伦敦及约翰内斯堡上市的金融集团Old Mutual 旗下资产管理分支去年亦落户香港作为其亚洲业务总部。

**产品直接销售**

内地与香港的监管层于2012年开始讨论基金互认安排，翌年达成初步协议。根据有关安排，预期在香港注册成立及营运的证监会认可基金将会成为“获认可香港基金”，而合资格的内地基金则可成为“获认可内地基金”。这些基金将可获准直接在对方的市场销售。

不过，在初始阶段，只会包括简单的基金产品。

香港证监会此前指出，这项互认安排有望为本港投资者带来新机遇，拓阔在香港销售的产品类别，并为基金管理业带来更多投资资金，及开辟销售和市场推广的新渠道。

截至2013年底，香港的基金管理业务合计资产达破纪录的16万亿港元，其中超过70%来自海外投资者；而持牌资产管理公司及基金顾问公司的占比约74%，注册机构处理的资产管理业务及其他私人银行业务的占比为23%。