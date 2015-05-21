《中国债市每日综述》现券窄幅盘整关注未来资金动向，新疆债发行未起波

* 消息淡静现券继续盘整，交投略显清淡

* 新疆债以下限发行，非市场化定位影响微弱

* 主要回购利率供需两旺，关注未来资金动向

路透上海5月21日 - 中国银行间债市周四现券窄幅波动，部分国债收益率小涨，成交略显清淡，因消息淡静且资金价格变化不大。新疆地方债作为第二批发行的地方债，虽以招标区间下限发行，但非市场化的定位方式，导致该结果对市场几无影响。

交易员称，收益率在此前快速走低后，再大幅下探动力不足。在新债供给频率不发生大的变化前提下，回购利率若能较长时间维持在目前低位，未来长债机会可能略好。

“今天现券都没什么流动性啊，成交少，收益率没怎么动，空头情绪似乎强一些，”上海一券商交易员表示，“边走边看吧，我们也在找方向”。

剩余期限近10年的国债1500005券最新报价收益率 为3.4500%/3.4100%，上日尾盘为3.4300%/3.4050%。

对最新公布的5月汇丰中国制造业PMI，上海一银行交易员认为，该数据影响不大，因其并未改变中国经济形势不佳的基本判断。相对而言，一段时间内资金面变化更加值得关注。

尽管新订单和价格指数有所改善，带动5月汇丰中国制造业PMI初值小幅上升，但仍处于荣枯线之下。而产出和新出口订单双双创新低，显示内外需疲弱之际，制造企业生产积极性不高，前景仍黯淡，经济下行压力犹存。

继中国今年江苏省首批地方债本周结果走低之后，新疆政府周四上午招标的四期地方债中标利率均落在投标区间下限，并完全持平招标前五日同期限国债均值，非市场化发行愈发明显。

五年期国债期货主力合约TF1509 收报97.985元人民币，较上日结算价下跌0.17%；10年期国债主力合约TF1509 收报96.675元，较上日结算价下跌0.18%。

**回购短期品种需求仍旺**

银行间市场周四主要回购利率变化有限，IPO期间隔夜及七天期品种拆借依旧旺盛，场内加点融入频现，但供给持续充裕；资金预期仍乐观，一个月期以上Shibor 续稳步下行。

交易员指出，近期将有企业缴税及月末等因素，但对资金面仍难构成实质扰动；明日起陆续有新股冻结资金回流，料届时流动性将愈加充沛。

上海一银行交易员表示，因仍在IPO申购期，短期资金比较抢手，“不过资金还是偏宽松的，9点半左右机构基本能平头寸。”

本周有20只新股在沪深交易所进行IPO，网上申购日为周二至周四，其中大多集中在前两日。

华东一银行交易员并认为，除新股发行频率加快外，投资杠杆提升也导致近期资金需求明显增加。

上海一券商交易员指出，为护航接连而来的地方债，后续央行仍需要将资金利率维持在较低水平，因而未来流动性应是会持续宽松，“起码下一个季度都应该会很松。”