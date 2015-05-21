新兴汇市：美元回撤支撑新兴亚币上扬，马币走高

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
泰铢 上涨，因泰国央行标债结果强劲。
“来自欧洲的流动性增加可能支撑亚币在内的高风险资产。”东部证券汇市和债市分析师Yuna Park称。“中国也在供应更多资金。”
油价小涨亦使马币寻获支撑。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 121.04 121.38 +0.28 -1.14 119.66
坡元 1.3366 1.3370 +0.03 -0.79 1.3260
台币 30.473 30.682 +0.69 +4.09 31.718
韩元 1093.53 1096.00 +0.23 +0.53 1099.30
泰铢 33.49 33.56 +0.21 -1.76 32.90
菲律宾披索 44.51 44.60 +0.20 +0.47 44.72
印尼卢比 13165.00 13170.00 +0.04 -5.96 12380.00
印度卢比 63.71 63.82 +0.17 -1.07 63.03
马币 3.6020 3.6165 +0.40 -2.93 3.4965
人民币 6.2022 6.2038 +0.03 +0.03 6.2040
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 王兴亚/张若琪 审校 艾茂林/李婷仪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。