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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 14:29 BJT

新兴汇市：美元回撤支撑新兴亚币上扬，马币走高

泰铢 上涨，因泰国央行标债结果强劲。

“来自欧洲的流动性增加可能支撑亚币在内的高风险资产。”东部证券汇市和债市分析师Yuna Park称。“中国也在供应更多资金。”

油价小涨亦使马币寻获支撑。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.04 121.38 +0.28 -1.14 119.66

坡元 1.3366 1.3370 +0.03 -0.79 1.3260

台币 30.473 30.682 +0.69 +4.09 31.718

韩元 1093.53 1096.00 +0.23 +0.53 1099.30

泰铢 33.49 33.56 +0.21 -1.76 32.90

菲律宾披索 44.51 44.60 +0.20 +0.47 44.72

印尼卢比 13165.00 13170.00 +0.04 -5.96 12380.00

印度卢比 63.71 63.82 +0.17 -1.07 63.03

马币 3.6020 3.6165 +0.40 -2.93 3.4965

人民币 6.2022 6.2038 +0.03 +0.03 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚/张若琪 审校 艾茂林/李婷仪)

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