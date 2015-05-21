台湾债市：10年券殖利率收创三周低位，股市大跌引发避险需求

* 10年券104/5R收创三周低位，股市大跌引发避险需求

* 五年新券登场与10年券标售在即，短线恐陷于整理

路透台北5月21日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周四收创三周低位。交易员指出，受台股大跌影响，资金由股市转进债市避险，惟多头也逢低调节令殖利率跌幅收敛。

他们称，殖利率短线跌幅已大，盘中见到大型金融机构适度调节五年、10年券。在筹码换手以及明日有五年新券104/9 将开始发行前交易、下周一又有104/5R标售等变数影响下，短线债市料陷入整理。

〞利率实在跌太低了，(10年券)1.55%左右应该就差不多了。〞一银行交易员说。

一位大型金融机构交易员也表示，目前殖利率来到相对低位，下档空间有限。不过他也担忧称，〞再这样飙下去，下礼拜到底要写（投标）多少啊？〞

另一大型民营银行交易员认为，今天10年券再次出现轧空行情，早盘在空单回补后，交易随即萎缩。不过随着盘中利率反弹，买单又开始进场，在此情形下，殖利率恐陷入狭幅整理。

104/5R发行前交易殖利率收报1.5455%，创指标10年公债殖利率 三周低位，前低在4月28日的1.5410%。104/5R盘初一度来到1.5338%，也创下一个月低位，前波低点在4月21日的1.5270%。

台湾股市周四收跌逾1%创一个月收盘低位，表现逊于其他亚股。分析师表示，由于台湾4月外销订单衰退幅度大于预期，及台北市政府勒令营建股远雄 兴建中的体育场馆项目“大巨蛋”停工，恐拖累参与此案的联贷银行团，致台股人气溃散失守9,650点的季线位置。

交易员预估，明天五年债104/6期 殖利率主交投区间暂看在0.990%-1.020%；10年增额券104/5R期料在1.530%-1.560%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/6 -0.50 1.0050 0.997-1.0099 57.5

10 104/5R -1.73 1.5455 *1.5338-1.5520 192.0

注：*表示创该券交易以来殖利率低位

本周余日全球重要经济事件和数据包括：

5月21日(四):

美国4月成屋销售年率、4月领先指标；美国4月芝加哥联邦储备银行全国活动指数；美国费城联储5月制造业指数、堪萨斯联储制造业指数；欧洲央行中央银行业论坛(至23日)；德国5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；欧元区3月经常帐、3月净投资；欧元区5月Markit制造业PMI、服务业PMI、综合PMI初值；英国4月零售销售；英国5月工业联盟(CBI)总工业订单差值；英国央行副总裁康利夫在伦敦发表演说；南非央行宣布利率决议。

5月22日(五):

台湾4月季调失业率、第一季经济成长率；汇丰中国制造业PMI5月初值；美国5月Markit制造业PMI初值；美国4月CPI；日本4月制造业PMI初值；德国第一季GDP修正值、5月IFO企业景气判断指数；法国5月法国企业景气指数；日本央行宣布货币政策决议；英国央行副总裁夏菲克在英国企业财务长公会会议发表演说。

30 104/8 没有成交

20 104/7 没有成交

10 104/5R 1.5455

5 104/6 1.0050

3 104/1 没有成交