印尼评等：标准普尔将印尼主权评级展望从稳定上调到正面

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透香港5月21日 - 标准普尔将印尼主权评级展望从“稳定”上调到“正面”，称该国为了更好地管理货币和财政领域而改善了政策。
“我们预期印尼的这些行动将改善该国的增长前景和外部韧性。”标普说道。
在三大国际评等机构中，标普是唯一给予印尼垃圾评级的机构，为“BB+”。惠誉和穆迪给予印尼的评级分别是“BBB-”和“Baa3”。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。