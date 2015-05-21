印尼评等：标准普尔将印尼主权评级展望从稳定上调到正面

路透香港5月21日 - 标准普尔将印尼主权评级展望从“稳定”上调到“正面”，称该国为了更好地管理货币和财政领域而改善了政策。

“我们预期印尼的这些行动将改善该国的增长前景和外部韧性。”标普说道。

在三大国际评等机构中，标普是唯一给予印尼垃圾评级的机构，为“BB+”。惠誉和穆迪给予印尼的评级分别是“BBB-”和“Baa3”。（完）