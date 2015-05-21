国际油市：油价微幅上升，受美国原油库存下降支撑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“目前宽松的力度不够强，难以逆转经济放缓的趋势，”汇丰大中华区经济学家王然在研究报告中称。
“未来几周需要采取更果断的措施才能启动复苏。”
7月布兰特原油期货 最初跌至每桶64.83美元的低点，0643 GMT时回升至65.22美元，较上日结算价上涨0.19美元。
美国7月原油期货 跌至每桶58.69美元，随后微涨至59.12美元，日内上涨0.14美元。
分析师表示，价格波动可能会持续，但整体上供过于求可能会阻止油价大幅上涨。
“更加关注供应面，短期内可能抑制价格。”澳新银行称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/李春喜 审校 王洋/张涛)
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