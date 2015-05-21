香港数据：4月综合CPI按年升幅放缓至2.8%，因受宽减差饷措施影响

路透香港5月21日 - 香港统计处周四公布，4月份综合消费物价指数（CPI）按年升2.8%，较3月份的4.5%明显为低；主要是受政府宽减4-9月份差饷的纾困措施所影响，而3月份并没有此措施。

在剔除所有政府一次性纾困措施后，4月基本通胀率为2.4%，亦较3月份的2.8%为低，主要是由于新鲜蔬菜价格跌幅扩大及鲜果价格升幅收窄所致。

政府发言人称，通胀压力进一步缓和，基本综合消费物价指数的按年升幅回落，主要是由于基本食品价格升幅收窄所致。 发言人续指，监于环球通胀和缓，国际能源及食品价格偏软，以及经济增长步伐温和，通胀在短期内应会依然受控。

在各类消费项目中，价格在4月份录得按年升幅的类别为电力、燃气及水，外出用膳，住屋，杂项服务，杂项物品和食品。月内价格录得按年跌幅的类别为耐用物品和衣履。

政府在本月中公布首季度GDP时，将今年全年整体CPI预测由原来的3.5%调低至3.2%；基本通胀率预测则由3%降至2.7%，以反映CPI期内应该依然受控。

（单位:%） 2015年4月 2015年3月 2014年4月

综合消费物价指数 +2.8 +4.5 +3.7

甲类消费物价指数 +3.9 +6.6 +3.9

乙类消费物价指数 +2.6 +4.1 +3.8

丙类消费物价指数 +1.9 +2.8 +3.5

基本通胀率 +2.4 +2.8 +3.5 （完）

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