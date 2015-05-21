全球金市：金价持于1,200美元上方，美国6月不太可能升息

“黄金将因美联储推迟升息的决定而得利，黄金的支撑水平将看来将从这里提升，”辉立期货分析师Howie Lee表示。

自3月中以来，金价一直未能突破每盎司1,170-1,230美元的区间，受累于美国升息时机的不确定性。

“如果黄金决定性升破1,220美元的关键水平，我们认为金价出现一波可持续涨势有可能成真，”Lee表示。

不过投资者人气最近几天转为偏空，金价从本周稍早触及的三个月高点滑落。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三的黄金持仓量下降0.41%至715.26吨，为四个月最低。

近期美元涨势也令金价的上行动力受限。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1209.6 0.43 0.04

现货银 17.15 0.07 0.41

现货铂金 1154 -0.5 -0.04

现货钯金 775.6 3.25 0.42

COMEX期金 1209.1 0.4 0.03

COMEX期银 17.17 0.057 0.33

汇率

欧元/美元 1.1096

美元指数 95.553

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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