全球金市：金价持于1,200美元上方，美国6月不太可能升息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“黄金将因美联储推迟升息的决定而得利，黄金的支撑水平将看来将从这里提升，”辉立期货分析师Howie Lee表示。
自3月中以来，金价一直未能突破每盎司1,170-1,230美元的区间，受累于美国升息时机的不确定性。
“如果黄金决定性升破1,220美元的关键水平，我们认为金价出现一波可持续涨势有可能成真，”Lee表示。
不过投资者人气最近几天转为偏空，金价从本周稍早触及的三个月高点滑落。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三的黄金持仓量下降0.41%至715.26吨，为四个月最低。
近期美元涨势也令金价的上行动力受限。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1209.6 0.43 0.04
现货银 17.15 0.07 0.41
现货铂金 1154 -0.5 -0.04
现货钯金 775.6 3.25 0.42
COMEX期金 1209.1 0.4 0.03
COMEX期银 17.17 0.057 0.33
汇率
欧元/美元 1.1096
美元指数 95.553
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/陈宗琦；审校 于春红)
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