国际油市：伊拉克巴士拉轻质原油升水触及数年高位--行业人士

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
交易商表示，新的巴士拉重质油出口量高于预期，则打压其与官方售价(OSP)价差从稍早每桶约升水0.20美元，陷入贴水领域。
伊拉克计划将6月南部港口原油数量提高至纪录高位，伊拉克首次将石油生产分为两种品位，以解决品质问题。
初步装运计画显示，伊拉克国家石油营销组织削减6月巴士拉轻质油出口量，但把重质油预计出口数量增加近一倍。(完) (编译 艾茂林/张若琪 审校 张明钧/于春红)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。