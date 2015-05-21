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货币新闻 | 2015年 5月 21日 星期四 15:32 BJT

国际油市：伊拉克巴士拉轻质原油升水触及数年高位--行业人士

交易商表示，新的巴士拉重质油出口量高于预期，则打压其与官方售价(OSP)价差从稍早每桶约升水0.20美元，陷入贴水领域。

伊拉克计划将6月南部港口原油数量提高至纪录高位，伊拉克首次将石油生产分为两种品位，以解决品质问题。

初步装运计画显示，伊拉克国家石油营销组织削减6月巴士拉轻质油出口量，但把重质油预计出口数量增加近一倍。(完) (编译 艾茂林/张若琪 审校 张明钧/于春红)

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