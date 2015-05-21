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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 15:37 BJT

表格：外资在韩国股市买超486亿韩元，为连续第八日买超

路透首尔5月21日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资
在韩国股市买超486亿韩元，为连续第八日买超，其间累计买超1.015万亿
(兆)韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期       外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     5月21日        48.6     -253.2         210.7
     5月20日       136.3      -42.5         -75.5
     5月19日        75.4     -168.5          88.0
     5月18日       165.0     -176.7          25.1
     5月15日       479.9      -65.6         236.4
     5月14日        25.4     -112.3         112.7
     5月13日        77.5       -2.1         -72.0
     5月12日         6.8      -92.1          75.5
     5月11日       -47.5      -57.0          83.2
     5月 8日       -23.7     -171.5         197.8
     5月 7日       -67.4     -108.4         168.5
     5月 6日        95.7     -218.5         110.6
     5月 4日       129.1     -114.1         -10.5
     4月30日        70.8     -162.8         108.9
     4月29日       -61.5     -137.4         231.7
    ----------------------------------------------
    本月以来     1,101.2   -1,582.8       1,150.6
    ----------------------------------------------
    今年以来     8,948.3   -8,149.3      -1,002.6
    ---------------------------------------------- (完)

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