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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 16:01 BJT

日本债市：公债价格下跌，投资者谨慎等待日本央行会议结果

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.015%

五年期公债 0.105% +1.0 0.095%

10年期公债 0.410% +2.0 0.390%

20年期公债 1.200% +1.5 1.185%

30年期公债 1.460% +2.5 1.435%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.24 -0.08 147.32

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 于春红/李春喜/张若琪 审校 张涛)

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